Масована атака РФ на Одесу: кількість загиблих зросла

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку та інші цивільні об'єкти.

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Кількість жертв атаки РФ в Одесі зросла / Колаж: Главред, фото: https:іt.me/odesau_prokuratura

Коротко:

РФ вдарила по Одесі понад 10 дронами

Є жертви та постраждалі

За фактом ворожої атаки проводиться розслідування

У ніч на 10 червня збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками. Ворог застосував понад 10 БПЛА. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, постраждали дев'ять осіб: п'ять жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки - гостра реакція на стрес.

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Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі городян.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атака РФ на Україну 10 червня - останні новини

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Як повідомив мер Києва, у Шевченківському районі - пожежа в будівлі бізнес-центру. У Солом'янському районі спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку. У Подільському уламки БПЛА впали на двох локаціях.

За попередніми даними, чотири людини постраждали в столиці внаслідок нічної атаки на місто.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни влучили в пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. У пологовому будинку обійшлося без постраждалих. Пацієнти та персонал встигли евакуюватися.

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