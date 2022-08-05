Кастрував бійця ЗСУ: розслідувачі встановили особу "ката" і поговорили з ним по телефону

Розслідувачі встановили особу окупанта, який кастрував українця / The Insider

Журналісти-розслідувачі змогли встановити особу російського окупанти, який відрізав геніталії ще живому полоненому українцю, а потім жорстоко вбив його. Катом виявився 29-річний уродженець російської республіки Тува - Очур-Суге Монгуш з батальйону "Ахмат". Окупанта ідентифікували в ході спільного розслідування Bellingcat і Insider.

Також було встановлено, що українського військового закатували до смерті на території санаторію "Привілля" в Луганській області.

Монгуша видали відео, які раніше знімали самі ж російські пропагандисти а також те, що він публікував у своїх соцмережах. Цього ката впізнали по ковбойському капелюх і браслет. Також був зафіксований автомобіль IKCO Samand, який з'являвся щонайменше на п'яти відеороликах разом з окупантом, які публікували пропагандисти.

За даними розслідувачів, Монгуш раніше працював у російському МНС.

Розслідувачі встановили особу окупанта, який кастрував українця / The Insider

Журналісти навіть дізналися номер телефону Монгуша і зв'язалися з ним безпосередньо. Окупант намагався все заперечувати і "плутався у свідченнях".

Він взагалі заявив, що не катував військового, але пізніше зізнався, що людина в ковбойському капелюсі на території заводу "Азот" - це він.

Нагадаємо, в мережі з'явилося жахливе відео, на якому видно, як російські солдати знущаються над полоненим українським військовим - канцелярським ножем відрізають живому бійцеві геніталії. Після цього один з окупантів вистрілив йому в голову.

Пізніше український журналіст показував відео тортур російським окупантам, які чекають обміну в українському полоні. Військові РФ не змогли до кінця додивитися цей ролик, а один окупант навіть знепритомнів.

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