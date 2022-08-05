УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Кастрував бійця ЗСУ: розслідувачі встановили особу "ката" і поговорили з ним по телефону

5 серпня 2022, 23:12

Було встановлено, що українського військового кастрував і вбив 29-річний тувинець з батальйону "Ахмат".

окупант, який кастрував українця
Розслідувачі встановили особу окупанта, який кастрував українця / The Insider

Журналісти-розслідувачі змогли встановити особу російського окупанти, який відрізав геніталії ще живому полоненому українцю, а потім жорстоко вбив його. Катом виявився 29-річний уродженець російської республіки Тува - Очур-Суге Монгуш з батальйону "Ахмат". Окупанта ідентифікували в ході спільного розслідування Bellingcat і Insider.

Також було встановлено, що українського військового закатували до смерті на території санаторію "Привілля" в Луганській області.

Монгуша видали відео, які раніше знімали самі ж російські пропагандисти а також те, що він публікував у своїх соцмережах. Цього ката впізнали по ковбойському капелюх і браслет. Також був зафіксований автомобіль IKCO Samand, який з'являвся щонайменше на п'яти відеороликах разом з окупантом, які публікували пропагандисти.

За даними розслідувачів, Монгуш раніше працював у російському МНС.

окупант, який кастрував українця
Розслідувачі встановили особу окупанта, який кастрував українця / The Insider

Журналісти навіть дізналися номер телефону Монгуша і зв'язалися з ним безпосередньо. Окупант намагався все заперечувати і "плутався у свідченнях".

Він взагалі заявив, що не катував військового, але пізніше зізнався, що людина в ковбойському капелюсі на території заводу "Азот" - це він.

Нагадаємо, в мережі з'явилося жахливе відео, на якому видно, як російські солдати знущаються над полоненим українським військовим - канцелярським ножем відрізають живому бійцеві геніталії. Після цього один з окупантів вистрілив йому в голову.

Пізніше український журналіст показував відео тортур російським окупантам, які чекають обміну в українському полоні. Військові РФ не змогли до кінця додивитися цей ролик, а один окупант навіть знепритомнів.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення військовополонені
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:41

Вікторія Бекхем не може ужитися зі своєю невісткою

23:34

"Відвертий і зухвалий злочин, акт терору": Зеленський жорстко відреагував на обстріл ЗАЕСВідео

23:13

Чоловік Корольової попався на величезній брехні

23:12

Кастрував бійця ЗСУ: розслідувачі встановили особу "ката" і поговорили з ним по телефонуВідео

22:57

Росія на війні з Україною пішла ва-банк: війська та техніку кидають з Далекого Сходу – ДаніловВідео

Реклама
22:21

"Ваші ракети обернуться проти вас": ізраїльський ілюзіоніст Урі Геллер пригрозив Путіну Силою РозумуВідео

22:07

Росія не зможе напасти на Дніпро, а для атаки на Чернігів у ворога не вистачає сил – ЖдановВідео

21:51

Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: є загроза розпилення радіоактивних речовин - ЕнергоатомВідео

21:32

"Ракети до HIMARS везуть трамваями": окупанти зганьбилися своїми фантазіями про логістику в ЗСУВідео

21:18

Банківські рахунки та експорт нафти: Путін намагається вмовити Ердогана допомогти обійти санкціїВідео

20:54

Війська РФ намагаються відтіснити армію України від околиць Донецька – ГенштабВідео

20:43

Алла Пугачова в шортах засвітила гострі коліна в Юрмалі

20:31

Готуються до можливого вторгнення Білорусі: на Волині склали план евакуації населенняВідео

19:59

Скандал з Amnesty International: з українського офісу почали звільнятися працівники

19:59

У Путіна передумали: Росія бачить Ердогана посередником у діалозі з Україною – BloombergВідео

19:44

Людмила Путіна стала мільярдеркою після розлучення з диктатором: що відомо про її "заробіток"Фото

19:18

13-річного підлітка забрали в реанімацію: росіяни атакували Миколаїв, є загиблі і 22 пораненихВідео

19:06

Після постільного відео з Володимиром Дантесом Даша Кацуріна розповіла про важливе рішення

19:03

Гороскоп на завтра 6 серпня 2022: Близнюкам - тривоги, Левам - щастя, Стрільцям - грошіВідео

18:53

Україна запасається газом на зиму: до опалювального сезону готові на 60% - ШмигальВідео

Реклама
18:48

Після рейдерського захоплення Шевченком ФБУ юнацька збірна вперше їде на ЧЄ "власним коштом", - ЗМІ

18:44

Гаряча фаза війни закінчиться до кінця року - генерал МарченкоВідео

18:30

Найсмачніший і дуже простий пиріг на Медовий спас: дивовижний рецептВідео

18:19

Образи Еди Йилдиз: 7 стильних луків з Постукайся в мої двері, які захоче повторити кожна

18:16

Чому на Донбасі "суцільне пекло"Погляд

17:58

ЗСУ готові вдарити не тільки по Антонівському мосту, але й по переправах ворога - ОК ПівденьВідео

17:55

Як позбутися запаху старості у квартирі: 15 корисних порад, щоб вдома завжди пахнуло свіжістю

17:53

На півдні України розпочнеться надзвичайно активна фаза бойових дій - ГуменюкВідео

17:52

Коли Спаси 2022: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас - дати, заборони і традиції

17:24

"Чи не я сьогодні ідеальний приклад?": Єфросиніна вперше відреагувала на хейт через мовний скандал

17:14

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

17:00

Підтримав окупантів: лідер "Ленінграда" Шнуров приїхав до бойовиків "ЛНР" разом з "кухарем Путіна"

16:59

Жирний Кіркоров у вогні: Олена Мозгова показала "новий герб" РФ

16:58

РФ потрапила в глухий кут на Донбасі і відкриває другий фронт для битви за південь України – експертВідео

16:37

"Ми не зграя собак": бійці з полку Азов взяли у полон російського офіцера та окупантів з "ДНР"Відео

16:36

"Буде особливо важко": астролог попередила про пекельний день на фронтіВідео

16:30

ЗСУ здивували офіцерів із США хитрим способом використання HIMARS: експерт назвав нюанси

16:01

Україну на вихідних накриє спека: синоптик попередила про "погодні сюрпризи"Відео

15:55

Чи то коронавірус, чи то отруїли: Херсонського гауляйтера Сальдо ввели в кому - росЗМІВідео

15:54

Відтепер в ефірі телеканалу ТЕТ: тревел-шоу "Світ навиворіт" з Дмитром Комаровим повертаєтьсяВідео

Реклама
15:48

СБУ проводить обшуки у Бродського, у справі фігурують бізнесмен та його син – ЗМІ

15:47

Цифри багатства та бідності в даті народження: головні амулети для фінансової удачі

15:39

Настя Каменських розплакалася в прямому ефірі на ТБ після сюжету про війнуВідео

15:34

Ціни на АЗС впали: стала відома нова вартість автогазу, бензину і дизеляВідео

15:17

КамАЗ окупантів з повним кузовом снарядів зірвався на міні, не проїхавши і кілька метрівВідео

15:09

В окупантів паніка: на Херсонщині завдали нових ударів по складах і позиціях РФВідео

15:05

Актриса Ташкевич, яка страждає від важкої хвороби, поділилася трагічною новиною

14:44

Помирає кожен 4-й пацієнт: в лікарнях Маріуполя стрімко зросла смертність через нестачу ліків і медиківВідео

14:37

Ердоган їде до Путіна обговорювати "припинення вогню" в Україні та "зерновий коридор"Відео

14:17

"Заморозити війну - отримати нову КНДР з мільйонами заручників": Подоляк зробив жорстку заявуВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти