Коли перехоплювачі почнуть масово збивати дрони РФ: Буданов назвав терміни

Керівник Офісу президента розкрив, коли Україна перейде від випробувань поодиноких зразків до системного знищення російських реактивних безпілотників.

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Коли Україна почне масово збивати реактивні дрони РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Буданова:

Масове застосування перехоплювачів почнеться за кілька місяців

Прототипи випробовують під час бойових завдань

Головне завдання - масштабування виробництва

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, коли Україна може розпочати повноцінне збиття російських реактивних дронів перехоплювачами.

У коментарі Новини.Live він заявив, що масове застосування перехоплювачів може розпочатися за кілька місяців

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За його словами, розгортання дронів-перехоплювачів у великих масштабах очікується впродовж найближчих кількох місяців.

Він додав, що випробування нових зразків техніки зараз проводять прямо під час бойових завдань. Крім того, вже є успішні результати у знищенні повітряних цілей росіян.

"Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу", - сказав Буданов.

Керівник Офісу президента підкреслив, що наразі ключовим завданням є суттєве розширення масштабів виготовлення таких комплексів.

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Коли Україна може створити дешеві ракети-перехоплювачі

Позаштатний радник президента з технологічних питань, експерт у галузі технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що Україна має близько пів року, щоб створити власні дешеві ракети-перехоплювачі, здатні протидіяти новому типу російських малих крилатих ракет.

За його словами, логіка противника будується на випередженні: у Москві прораховують, що столиця невдовзі буде прикрита новим класом засобів ППО, і вже готують те, що ці засоби обійде.

"Росіяни також розуміють, що у нас зараз будуть реактивні перехоплювачі і ми закриємо Київ. Але вони зараз працюють над створенням і роблять ставку на наступну ітерацію. Це вже маленькі крилаті дешеві ракети", - зауважив "Флеш".

Ракета Дань-Т / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія у ніч на 27 вересня атакувала Київ ударними дронами. Пожежі спалахнули у двох районах столиці, загинув чоловік. У Солом’янському районі міста внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.

Троє людей загинули та ще четверо дістали поранення внаслідок російських ударів по Запорізькій області. Двоє людей - чоловік і жінка - загинули у Новотаврійському, де окупанти поцілили по цивільному транспорту.

У ніч на 26 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Київ, Харків та Запоріжжя. У результаті атаки зафіксовано руйнування та пожежі. Зокрема, чотири людини постраждали внаслідок атаки дронів на Харків та передмістя.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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