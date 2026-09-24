Росія склала детальний план ударів по енергетиці України: розкрито, що в ньому

Росія склала два документи щодо атак на енергетику України взимку: у них вказані конкретні цілі, типи зброї та окремі плани для великих міст.

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Про що попередив Шмигаль / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скріншот з відео

Коротко:

РФ готує удари по енергетиці України

У планах також у плани ударів по Києву, Харкову та Одесі

Країна-агресорка Росія підготувала два детальні документи щодо зимової кампанії проти енергетики України, у яких визначені конкретні об’єкти, кількість і типи озброєння для їхнього ураження. Окремі плани передбачені для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За словами міністра, українські спецслужби минулого тижня отримали матеріали з російського боку, які стосуються підготовки РФ до зимових атак. Він зазначив, що документи демонструють системний підхід російської сторони до планування ударів по українській інфраструктурі.

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"Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони отримали з російської сторони - стратегія дій російських терористів на цю зиму. Вразило партнерів, як і нас, своїм цинізмом, таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику", - розповів Шмигаль.

Російські плани охоплюють значно ширше коло об’єктів, ніж безпосередньо електростанції. Серед потенційних цілей - системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також інтерконектори, через які Україна отримує електроенергію з Європи та які пов’язані з енергосистемою через Дніпро.

У документах, за словами Шмигаля, для кожного об’єкта визначені необхідні сили та засоби ураження. Йдеться про використання різних типів озброєння - від балістичних ракет до реактивних і звичайних безпілотників.

"Там два великі документи, дуже холодно, дуже чітко прописані. З таблицями, з кількістю зброї, яка необхідна на кожен об'єкт, щоб його знищити. Види зброї - від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів", - зазначив міністр.

Окрему увагу Москва приділила найбільшим містам. За інформацією Шмигаля, у розпорядженні російської сторони є окремі сценарії щодо Києва, Харкова, Одеси та інших міст із населенням близько 500 тисяч осіб.

Україна вже посилює фізичний захист об’єктів, які можуть стати цілями атак. Над пріоритетними об’єктами звели понад 200 капітальних бетонних споруд, а також встановлюють предетонаційні екрани та сітки для захисту від FPV-дронів.

Ще один напрям підготовки - забезпечення резерву обладнанням для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури. Україна працює з міжнародними партнерами над закупівлею та накопиченням необхідних ресурсів. Водночас повністю фізично захистити всі енергооб’єкти неможливо.

"Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту. Але при тисячах ракет і дронів, навіть 10% - це боляче", - наголосив Шмигаль.

Міністр також заявив, що підготовка до нового опалювального сезону ведеться з урахуванням попереднього досвіду. Водночас у разі нових російських атак Україна продовжуватиме завдавати ударів по цілях на території РФ.

"Наші діпстрайки, якщо ворог атакуватиме нас, будуть продовжуватися. Росії буде боляче. Безумовно, ми готуємось до цієї зими зовсім по-іншому, ніж були готові до минулої. Ми говоримо, що ця зима буде випробуванням, але ми його точно пройдемо", - резюмував міністр.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Росія змінила тактику ударів - що відомо

Росія використовує тривалі атаки не лише для ураження військових об’єктів, а й для дестабілізації повсякденного життя великих тилових міст. Йдеться про створення постійного навантаження на роботу шкіл, дитсадків, офісів, магазинів та інших установ. Про це повідомив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в коментарі ТСН.

"Це мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема, бо від нас залежить: як нам адаптуватися до таких умов, у які нас ставить противник", - розповів він.

Окрему проблему експерт бачить у тому, як зараз розподіляються повноваження під час повітряних атак. На його думку, надмірна концентрація рішень на верхніх рівнях може сповільнювати реакцію тих, хто безпосередньо відповідає за роботу конкретних установ.

Романенко пропонує змінити підхід до системи оповіщення. Загальнодержавні сигнали, вважає він, варто доповнити точнішою інформацією про ситуацію в конкретних містах, районах і невеликих територіях.

"Інформація про рівень небезпеки в небі має надходити до керівників нижчих ланок - міських та районних адміністрацій, директорів дитячих садків, шкіл, керівників торговельних мереж або автозаправок. І вони мають ухвалювати подальші рішення щодо того, як діяти в конкретних обставинах, і робити це дуже швидко", - каже генерал-лейтенант.

Він також вважає, що загальні для всієї країни сигнали небезпеки не завжди дають достатньо інформації для локальних рішень. Йдеться про можливість визначати ситуацію на рівні окремих районів, вулиць або мікрорайонів, щоб мешканці та керівники установ могли діяти відповідно до реальної обстановки.

""Червона" та "жовта" тривога - це для всієї країни, а нам потрібно деталізувати її для району, вулиці, мікрорайону, кварталу. Тоді люди отримають можливість не панікувати й бути впевненішими у своїх діях", - каже Романенко.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Київська міська влада готується до можливих тривалих блекаутів і формує списки мешканців для тимчасового переселення, до яких можуть увійти понад 200 тисяч осіб. За попередніми даними, згоду на потенційну релокацію вже надали близько двох тисяч киян.

На початку доби 22 вересня через комбінований вплив російських атак та негоди знеструмлення зафіксовано у семи областях України. Як повідомили в НЕК "Укренерго", внаслідок ворожих ударів безпілотниками та артилерійських обстрілів без світла залишилися споживачі у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап застерігає, що Росія активні розширює потенціал для зимової кампанії ударів по українській енергетиці, накопичуючи озброєння та залучаючи реактивні й ударні БпЛА. За оцінками фахівців, виробничі потужності ворога дозволяють випускати близько 50–70 балістичних ракет на місяць, а інтенсивність запусків "Шахедів" сягає 2,5–3 тисяч одиниць щомісяця.

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Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

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