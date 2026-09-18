'Казали те саме рік тому': Кушнер різко відповів Путіну щодо Донбасу - NYT

Американська делегація нагадала Кремлю, що аналогічний прогноз звучав ще рік тому, а лінія фронту відтоді принципово не змінилася.

https://glavred.net/war/govorili-to-samoe-god-nazad-kushner-rezko-otvetil-putinu-po-donbassu-nyt-10797596.html Посилання скопійоване

Путін назвав представникам Трампа терміни захоплення Донбасу / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

Путін обіцяв взяти Донбас за кілька місяців

Кушнер нагадав про такий самий прогноз рік тому

Москва не відмовляється від територіальних вимог

Під час вересневої зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа в Москві диктатор Володимир Путін переконував американських переговорників у тому, що російська армія зможе встановити повний контроль над підконтрольною Україні частиною Донбасу протягом декількох місяців. Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що зять Трампа Джаред Кушнер не залишив такі переконання диктатора без відповіді.

відео дня

Зокрема, представник адміністрації Дональда Трампа нагадав Путіну, що подібні заяви американська сторона вже чула рік тому.

"При всій повазі, ви казали нам те саме рік тому. Які шанси, що ми повернемося сюди за рік, і ви знову скажете те саме? Може, ми не втрачатимемо рік?" - такі слова Кушнера наводить видання.

В NYT також додали, що контекст переговорів залишається дуже складним. Російська сторона продовжує наполягати на територіальних вимогах, тоді як Україна не готова передавати Москві території, які російські війська не спромоглися захопити.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Як можна зупинити війну без втрати Донбасу

Військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак говорив, що розміщення миротворчого контингенту - єдиний варіант зупинити війну в Україні без втрати Донецької області.

Однак, за його словами, позиція Кремля щодо будь-якої іноземної військової присутності на Донбасі залишається незмінно негативною.

"Росіяни категорично проти. Але миротворці - це єдиний варіант, щоб можна було зупинити війну без втрати Донецької області", - наголосив він.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, глава Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року. Очікується, що зустріч відбудеться у форматі за участю трьох сторін.

Спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер говорив, що американська делегація задоволена останнім раундом переговорів у Москві та Києві, однак сторони не мають спільного бачення бажаного результату, а найскладнішим питанням залишається територіальне.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок переконаний, що повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви.

Читайте також:

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред