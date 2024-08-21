Наче вдома, без ворожості: біженці Суджі розповіли, як їм живеться в Україні

Перші евакуйовані росіяни із Суджі розповіли, як їх зустріли в Україні та як їм живеться після деокупації Курської області.

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Перші біженці із Суджі в Сумах / колаж: Главред, фото: Укрінформ, Суспільне Суми

Чоловіка, якого разом із літньою матір'ю евакуювали із Суджі у Суми, розповів, що до нього відносяться дуже добре і у нього немає відчуття, що він у чужій країні. Детальніше про переселенців розповідає "Суспільне Суми".

Після того, як місто Суджа у Курській області перейшло під повний контроль ЗСУ, Олег Грищенко та його матір перебрались як біженці на територію України, у Суми.

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Олег розповів, що він деякий час проживав у США, саме тому має подвійне громадянство. Матір залишалась в Суджі, наразі їй 89 років. Коли українські війська увійшли в Суджу, Олег був у Москві, саме тому 7 серпня вирушив у містечко, щоб евакуювати матір. Знайомий попередив його, що дорога дуже небезпечна.

"Попередив мене, що в Суджу повернутися можливо, але існує небезпека, що машину спалять дрони. Я з Москви вночі приїхав у Курськ, взяв машину "Нива" й о 6 ранку виїхав у Суджу. Їхав дорогою: ніхто мене не зупинив, ніяких не було перешкод, ніяких відступаючих військ. Були якісь машини цивільні, в яких були військові, але це не були військові частини. Єдине, що я на дорозі бачив - кілька КАМАЗів "Ахмату", - розповідає росіянин.

Дорогою до матері машину Олега атакував дрон, він отримав поранення і приїхав до матері із кровотечею. Завдяки тому, що жінка в минулому була лікаркою, вона надала першу допомогу синові і забарикадувалась із ним у підвалі із певним запасом їжі.

Згодом чоловік зрозумів, що у місті залишились лише українські війська. За його словами, матір часто дивилась російьке ТВ, саме тому дуже переживала. Однак, коли Олег з матір'ю вперше зустрівся із бійцями ЗСУ, то був приємно вражений спілкуванням з ними.

Після того, як українські військові перевірили документи, вони заявили, що не збираються вбивати Олега, чи грабувати його будинок. За декілька днів українські військові пішли з їхнього будинку. Олег з матір`ю залишалися у підвалі, але через поранення і постійні обстріли вирішили тікати з Суджі. Допомоги вони попросили в українських військових.

Наразі Олег з матір'ю знаходиться в одній із лікарень Сум. Особлмво його вразило привітне ставлення українців до росіян.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ показав відео із Суджі, а бійці розповіли, як до них відносяться та як там зараз живуть цивільні.

Українські військові досягають поставлених цілей у Курській області. Станом на ранок, зазначив президент Володимир Зеленський, бійці ЗСУ поповнили обмінний фонд російськими військовими.

За даними аналітиків, ЗСУ вдалося трохи просунутися на південний схід від Суджі - зокрема, військові захопили Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися до Ольгівки Курської області.

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