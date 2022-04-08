"Не копай, тут газ": окупанти рили окопи по трубах, бо не вірили в наявність в селі газопостачання

Селяни намагалися зупинити загарбників і попереджали їх про труби з газом, проте ті не послухали.
Російські загарбники не повірили місцевим мешканцям, що у них в селі є газопостачання, і копали окопи просто по трубах із газом.
Окупанти навіть здивувалися, коли почули, що в селі є газ. Проте потім зі словами "в Росії газу немає" продовжили рити окопи. Про цей інцидент розповіли очевидці. Відповідне відео опублікували в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
"Як рили, я кажу, що тут газ... Тоді приїхав другий і сказав, в Росії газу нема – копай. Він копав і перекопав і трубу і все..." – розповідає мешканка одного з українських сіл.
Крім цього, в окопах українські військові знайшли пральну машинку, які окупанти вкрали і не встигли вивезти.
"Це забрали у місцевих, хто повиїжджав", – каже один з місцевих жителів.
Нагадаємо, російські війська обстріляли вокзал у Краматорську. За попередньою інформацією 30 людей загинули і понад 100 поранено. Удар по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію, було завдано удару ракетою "Точка-У", повідомив президент України Володимир Зеленський.
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