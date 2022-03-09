Евакуація з Сум сьогодні продовжиться, а в місто привезуть "гуманітарку" – голова ОВА

Евакуація людей з Сум/ Facebook Дмитро Живицький

Дію режиму припинення вогню і роботу гуманітарного коридору з Сум до Полтави продовжено. Режим тиші діятиме у середу, 9 березня, з 09:00 до 21:00.

Переговорна група працювала для цього всю ніч, розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Можна виїжджати власним транспортом. Додатково приблизно на 14:00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми з числа тих, що вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю", – написав Живицький.

У той же час гумкоридором до міста Суми привезуть гуманітарну допомогу – продукти харчування, ліки, теплий одяг.

"Міська влада Сум спільно з народними депутатами усю ніч займалася пошуком транспорту. Додатково повідомимо про місця посадки і місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного Хреста", – зазначив очільник Сумської ОВА.

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Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що Україна погодила коридор для евакуації з Сум. Маршрут для евакуації жителів Сум лише один: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни-Полтава. З міста уже вивезли першу колону з людьми.

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що під час евакуації населення на околиці міста була стрілянина, але по автобусах не стріляли. Тобто, на "зелений коридор" із Сум це не вплинуло.

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