У Сумах обстріляли блокпост, але "зелений коридор" діє

З Сум евакуюють людей / скріншот

Голова Сумської Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що під час евакуації населення, на околиці міста була стрілянина, але по автобусах не стріляли. Тобто, "зелений коридор" із Сум є.

"Була стрілянина в районі кільцевої На виїзді з міста Суми (напрямок на Ромни). По автобусах не стріляли! Це не була битва або перестрілка, йшла техніка Російської Федерації в супроводі танка і на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрілянину по полю, посадці, деревах, вгору. Злякалися і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік низів", - написав Живицький в Telegram.

Також він зазначив, що цей випадок підтвердив, що стовідсоткової безпеки для виїжджаючих з міста немає, у зв'язку з чим кожен повинен сам вирішувати, їхати або залишатися в зоні бойових дій.

Більше того, близько 13:00 людей тимчасово не випускали з міста.

"Зараз "зелений коридор" є, дорога відкрита з 9 ранку до 21 вечора. Ситуація На виїзді спокійна. "Зелений коридор" діє за маршрутом Суми – Ромни – Лохвиця – Лубни – Полтава. Є автобуси, замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів", - додав губернатор.

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У Сумах зібрали весь транспорт, який могли, 30 одиниць автотранспорту надали з Полтавської області. В першу чергу евакуюють людей з інвалідністю, жінок з дітьми, вагітних.

Крім того, формуються колони з приватних автомобілів. Очільник області закликав усіх водіїв, які мають вільні місця в авто, підбирати жінок з дітьми, літніх людей та забирати з собою.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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