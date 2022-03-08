У Сумах обстріляли блокпост, але "зелений коридор" діє

Очільник області закликав усіх водіїв, які мають вільні місця в авто, підбирати жінок з дітьми, літніх людей та забирати з собою.
Голова Сумської Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що під час евакуації населення, на околиці міста була стрілянина, але по автобусах не стріляли. Тобто, "зелений коридор" із Сум є.
"Була стрілянина в районі кільцевої На виїзді з міста Суми (напрямок на Ромни). По автобусах не стріляли! Це не була битва або перестрілка, йшла техніка Російської Федерації в супроводі танка і на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрілянину по полю, посадці, деревах, вгору. Злякалися і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік низів", - написав Живицький в Telegram.
Також він зазначив, що цей випадок підтвердив, що стовідсоткової безпеки для виїжджаючих з міста немає, у зв'язку з чим кожен повинен сам вирішувати, їхати або залишатися в зоні бойових дій.
Більше того, близько 13:00 людей тимчасово не випускали з міста.
"Зараз "зелений коридор" є, дорога відкрита з 9 ранку до 21 вечора. Ситуація На виїзді спокійна. "Зелений коридор" діє за маршрутом Суми – Ромни – Лохвиця – Лубни – Полтава. Є автобуси, замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів", - додав губернатор.
У Сумах зібрали весь транспорт, який могли, 30 одиниць автотранспорту надали з Полтавської області. В першу чергу евакуюють людей з інвалідністю, жінок з дітьми, вагітних.
Крім того, формуються колони з приватних автомобілів. Очільник області закликав усіх водіїв, які мають вільні місця в авто, підбирати жінок з дітьми, літніх людей та забирати з собою.
Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.
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