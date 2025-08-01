"З героя перетвориться на мішень": чи є шанс, що Путін закінчить війну проти України

Господар Кремля бачить себе "генієм серед усіх геніїв" і вірить, що перемагає на всіх фронтах.

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Огризко сказав, чому Путін не зупинить війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, скріншот

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Чому Путін не може зупинити війну

Які проблеми чекають на господаря Кремля, якщо він закінчить війну в Україні

Якщо війна в Україні зупиниться, то на російського диктатора Володимира Путіна чекає безліч проблем. У зв'язку з цим глава Кремля буде "йти до кінця". Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, поки триває війна - Путін для багатьох залишається "національним героєм".

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"Якщо ж війна закінчується - всі накопичені проблеми випливуть на поверхню. І герой миттєво перетвориться на об'єкт критики", - пояснив Огризко.

"У разі зупинки війни виникне багато проблем для Путіна. Саме тому він і не хоче її припиняти. Мені здається, він буде йти до кінця, тому що загрози для його фізичного і політичного існування внаслідок завершення війни зростають у рази", - додав він.

Керівник Центру досліджень Росії зазначив, що ніхто не знає, що відбувається в найближчому оточенні Путіна.

"При цьому цілком реально, що його ж оточення може вирішити: "Такий бос нам більше не потрібен, його треба замінити". Саме тому, думаю, він і триматиметься до останнього, хіба що йому вже "на пальцях" пояснять, що країна котиться в катастрофу. Але з іншого боку, я переконаний: він бачить себе генієм серед усіх геніїв. Він вірить, що перемагає на всіх фронтах - і саме тому буде йти до кінця. На жаль", - резюмував Огризко.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

Коли закінчиться війна в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп хотів би, щоб Україна і країна-окупант Росія уклали мир до 8 серпня. Вашингтон готовий вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Про це заявив постійний представник Штатів в ООН.

Також Трамп поставив Росії новий ультиматум: 10-12 днів на підписання миру з Україною замість 50-ти. Якщо за цей період миру не буде, на покупців російських енергоресурсів чекають санкції.

Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що є багато ознак того, що найближчим часом війна РФ проти України "може бути припинена".

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний спрогнозував, що якщо Україна вимагатиме не припинення вогню або тимчасового перемир'я, війна може затягнутися до 2034 року.

Тим часом зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна поки що малоймовірна. Причини озвучив політолог, політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

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