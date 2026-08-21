"Випробування ще попереду": Бровді попередив про посилення атак РФ на мирних жителів

Роберт "Мадяр" Бровді зазначив, що між Україною та Росією існує "цивілізаційна прірва".

https://glavred.net/war/ispytaniya-tolko-vperedi-brovdi-predupredil-ob-usilenii-atak-rf-na-mirnyh-zhiteley-10790132.html Посилання скопійоване

Бровді попередив про посилення атак РФ на мирних жителів / Колаж: Главред

Коротко:

Росія може продовжувати посилювати стратегію "покарання цивільних"

Протистояння з РФ Бровді назвав "фатальним випробуванням на витривалість"

Командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді попередив українців про можливе посилення російських атак на цивільне населення. Він закликав зберігати пильність, не піддаватися інформаційно-психологічним операціям і бути готовими до нових випробувань. Про це Бровді написав у своєму Telegram-каналі.

За словами командувача СБС, українські військові продовжують завдавати ударів по території Росії, уражаючи об’єкти, пов’язані із забезпеченням та фінансуванням російської військової машини.

відео дня

"Ми в тонусі на фронті, повертаємо біль ворогу на болота, і коли мовчимо - теж. Цивільним же бажаю стійкості та зібраності - непрості випробування лише попереду", - написав Бровді.

Він зазначив, що між Україною та Росією існує "цивілізаційна прірва", зокрема щодо ставлення до людського життя. За його словами, у відповідь на удари Сил оборони РФ вдається до масштабного терору проти українського населення.

Бровді не виключає, що Росія може продовжувати посилювати стратегію "покарання цивільних". У зв’язку з цим він закликав українців цілодобово зберігати обережність і не ігнорувати загрози.

Окремо командувач СБС порадив не піддаватися впливу емоційного інформаційного контенту та ІПСО, а також дбати про власну безпеку та безпеку оточуючих.

Війну Бровді порівняв із марафоном, на шляху якого трапляються серйозні перешкоди. Протистояння з Росією він назвав "фатальним випробуванням на витривалість".

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Російські атаки - останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що 20 серпня Росія атакувала Київ. Метою удару став об’єкт критичної інфраструктури. Через це у мешканців кількох районів виникли перебої з подачею гарячої води.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдень 20 серпня атакували Слов’янськ і Краматорськ у Донецькій області. У результаті ударів щонайменше 10 осіб отримали поранення.

Напередодні в результаті атаки в Житомирі загинули двоє співробітників поліції - 32-річний капітан Артем Зубчук, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області, та 39-річна підполковниця Юлія Євдокимова, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області.

Інші новини:

Про особу: "Мадяр" Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проектом "Гранум", співзасновник арт-фонду "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом із Робертом Броуді було перекинуто на Харківський напрямок для посилення Волчанського з’єднання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред