Ситуація на Сумщині загострюється: внаслідок атак є жертви серед мирних жителів

Місцева влада закликає людей виїжджати з громад, де зберігається висока загроза повторних атак.

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Окупанти обстріляли Ворожбянську громаду / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

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Російські війська обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади

Двоє дорослих — у важкому стані, один із них — у критичному

Використано міномети, РСЗВ і керовані авіабомби

Російські війська 5 травня здійснили масовані обстріли Білопільської та Ворожбянської громад Сумської області. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі серед мирного населення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

За інформацією ОВА, внаслідок ворожих ударів загинули троє цивільних осіб, ще семеро людей отримали поранення. Серед постраждалих — 16-річний підліток. Стан двох дорослих – важкий, один із них перебуває у критичному стані.

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"У Білопіллі та Ворожбі пошкоджені й зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури", – повідомляє адміністрація.

Окупанти ведуть вогонь з мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також застосовують керовані авіабомби.

Через загрозу життю жителів продовжується евакуація населення.

"Ми розуміємо, що залишити дім – болісне рішення. Але воно необхідне для збереження найціннішого – життя й здоров’я", – наголосили в ОВА.

Завтра планується евакуація понад 500 мешканців обстрілюваних громад. Евакуаційні автобуси вирушають щодня о 8:00. Уточнити деталі можна у представників місцевої влади.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, поблизу кордону Сумської області тривають бої, росіяни намагаються витіснити українські підрозділи та прорватися на територію України. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони зірвали спробу наступу.

Також загарбники накопичують сили в селі Журавка та прагнуть закріпитися в Басівці для подальшого руху на Локню, повідомляє DeepState.

Нещодавно речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій заспокоїв українців та заявив, що наразі немає жодних приводів для страху та істерик на фоні "наступу на Суми та Харків".

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