Дрон знищив депо "Нової пошти" в Ізюмі: можливі затримки посилок

Коротко:
- Унаслідок влучання дрона виникла масштабна пожежа
- Компанія обіцяє компенсувати вартість згорілих посилок
Російський дрон значно пошкодив відділення і депо "Нової пошти" в Ізюмі Харківської області, можливі затримки посилок. Про це повідомляє пресслужба компанії на своїй сторінці в Telegram.
"Сьогодні вночі російський БПЛА влучив у відділення та депо "Нової пошти" в Ізюмі на Харківщині. Унаслідок влучання виникла масштабна пожежа", - ідеться в повідомленні.відео дня
Як уточнює головне управління ДСНС України в Харківській області, унаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення сталася пожежа на площі 500 м. кв.
Унаслідок пожежі було знищено посилки клієнтів. Компанія обіцяє компенсувати їхню вартість.
У момент удару на місці не було людей, тому ніхто не постраждав.
У "Новій пошті" зазначають, що протягом тижня можливі затримки доставки посилок в Ізюм і суміжні населені пункти.
Ситуація на фронті - що відомо
Уночі ворожі дрони масовано атакували столицю України, є постраждалі, серед них діти. Так, за даними рятувальників, унаслідок атаки дронами в Києві виникли руйнування та загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.
Як раніше повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки на столичний Оболонський район пошкоджено близько 5 житлових будинків. Крім того, вибуховою хвилею частково пошкоджено дитячий садок. Про це заявив у телеграм-каналі голова Оболонської РДА Кирило Фесик.
У ніч на 4 травня російські військові атакували безпілотниками Черкаси. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, у місті сталося одразу кілька пожеж.
Більше важливих новин:
- ЗСУ вразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії РФ у районі Бахмута
- Нічний удар по Києву: в Оболонській РДА розповіли, що робити постраждалим
- Екіпаж загинув: Буданов розповів нові деталі збиття російських Су-30
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред