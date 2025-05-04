Дрон знищив депо "Нової пошти" в Ізюмі: можливі затримки посилок

Унаслідок пожежі було знищено посилки клієнтів.

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Дрон знищив депо "Нової пошти" в Ізюмі / колаж: Главред, фото: t.me/novapostcorp

Коротко:

Унаслідок влучання дрона виникла масштабна пожежа

Компанія обіцяє компенсувати вартість згорілих посилок

Російський дрон значно пошкодив відділення і депо "Нової пошти" в Ізюмі Харківської області, можливі затримки посилок. Про це повідомляє пресслужба компанії на своїй сторінці в Telegram.

"Сьогодні вночі російський БПЛА влучив у відділення та депо "Нової пошти" в Ізюмі на Харківщині. Унаслідок влучання виникла масштабна пожежа", - ідеться в повідомленні. відео дня

Як уточнює головне управління ДСНС України в Харківській області, унаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення сталася пожежа на площі 500 м. кв.

Унаслідок пожежі було знищено посилки клієнтів. Компанія обіцяє компенсувати їхню вартість.

У момент удару на місці не було людей, тому ніхто не постраждав.

У "Новій пошті" зазначають, що протягом тижня можливі затримки доставки посилок в Ізюм і суміжні населені пункти.

Ситуація на фронті - що відомо

Уночі ворожі дрони масовано атакували столицю України, є постраждалі, серед них діти. Так, за даними рятувальників, унаслідок атаки дронами в Києві виникли руйнування та загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.

Як раніше повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки на столичний Оболонський район пошкоджено близько 5 житлових будинків. Крім того, вибуховою хвилею частково пошкоджено дитячий садок. Про це заявив у телеграм-каналі голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

У ніч на 4 травня російські військові атакували безпілотниками Черкаси. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, у місті сталося одразу кілька пожеж.

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