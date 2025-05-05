Одеса під масованою атакою ударних дронів: в місті лунають потужні вибухи

Росіяни масовано атакують Одесу із застосуванням ударних БпЛА. Вже відомо про кілька вибухів у місті. Про це у своєму Telegram повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Згідно з його повідомленнями, перші вибухи в Одесі пролунали вже о 21:52.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - додав Труханов.відео дня
Згодом мер Одеси повідомив про повторні вибухи в місті.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, кілька груп ворожих безпілотників рухаються з акваторії Чорного моря в бік Одеської області.
Зокрема, зафіксовано дрони, які прямують у напрямку Чорноморська, Лиманки та південних районів Одещини.
Моніторингові канали повідомляють також про щонайменше п’ять ударних БпЛА, які атакують південь Одеси, а ще близько 12 дронів рухаються з моря у бік міста.
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