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Одеса під масованою атакою ударних дронів: в місті лунають потужні вибухи

Юрій Берендій
5 травня 2025, 22:17
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Одеса під масованою атакою ударних дронів: в місті лунають потужні вибухи
Одеса під масованою атакою - в місті потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, УНІАН

Росіяни масовано атакують Одесу із застосуванням ударних БпЛА. Вже відомо про кілька вибухів у місті. Про це у своєму Telegram повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Згідно з його повідомленнями, перші вибухи в Одесі пролунали вже о 21:52.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - додав Труханов.

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Згодом мер Одеси повідомив про повторні вибухи в місті.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, кілька груп ворожих безпілотників рухаються з акваторії Чорного моря в бік Одеської області.

Зокрема, зафіксовано дрони, які прямують у напрямку Чорноморська, Лиманки та південних районів Одещини.

Моніторингові канали повідомляють також про щонайменше п’ять ударних БпЛА, які атакують південь Одеси, а ще близько 12 дронів рухаються з моря у бік міста.

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