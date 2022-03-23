Армія РФ вивела свою авіацію з Чорнобаївки: ЗСУ більше 7-ми разів вдарили по цих позиціях окупантів

Виведення Росією авіації з Чорнобаївки - сигнал провалу наступу в цьому напрямку, - експерти / Planet Labs

Аналіз нових супутникових фотознімків аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області вказує на виведення окупантами Росії з даної позиції своїх вертольотів. На фото від 21 березня російської авіації там вже немає. Ситуація вказує на провал наступу противника на цьому напрямку, а у Києві кажуть про розвиток контрнаступу на Херсон.

Як повідомляє The New York Times, на супутникових знімках компанії Planet Labs від 16 березня чітко видно, що там є російські вертольоти. Проте вже 21 березня на знімках їх немає. Як зазначено, авіація і артилерія України в останні дні декілька разів завдавала ударів по аеродрому у Чорнобаївці, який став базою підвезення військ російських окупантів з метою наступу на Миколаїв.

У Чорнобаївці вже немає російських вертольотів / Planet Labs

На думку військових експертів, Евакуація аеродрому - один з показників того, що російський наступ на цьому напрямку провалюється. У Києві заявляють про розвиток контрнаступу для того, щоб звільнити Херсон від окупації РФ.

Удари ЗСУ по позиціях армії РФ у Чорнобаївці

Президент України Зеленський раніше заявляв, що ситуація з Чорнобаївкою увійде в історію військових кампаній як приклад некомпетентності російського військового командування.

"Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові, їх командири показали себе повністю... такими , якими вони є, - бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій", - сказав глава держави.

Вперше українські війська розтрощили окупантів у Чорнобаївці 27 лютого. Але вони знову дислокували там свої нові вертольоти.

7 березня сили оборони України знищили у Чорнобаївці 30 вертольотів.

16 березня українці знову знищили ворожі вертольоти, а 18 березня у Чорнобаївці ліквідували командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу. Загинув командувач підрозділу.

Вшосте ЗСУ знищили позиції РФ у Чорнобаївці також 18 березня.

7-й за рахунком удар по позиціях ворожих військ у Чорнобаївці було нанесено 21 березня.

22 березня ЗСУ завдали нового ураження РФ у Чорнобаївці. Також російські війська намагалися запустити ракету, але в підсумку вона впала на їх же позиції.