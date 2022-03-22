"Чорнобаївка 7,5": Арестович розповів, як російські окупанти знищили самі себе

Олексій Арестович / скріншот

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про чергову нашу удачу в Чорнобаївці під Херсоном.

"По Чорнобаївці на сьогодні. Вночі російські війська з району аеродрому почали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали. В цілому папуги, але в районі 01:30 потрапили в боєкомплект "Смерчу" і детонацією пошкодило або знищило інші пускові установки", - пише Арестович.

Крім того, вдень вони здійснили пуск ракети ППО.

"Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа", - пише він.

"Коротше, Чорнобаївка 7,5", - додав Арестович у Facebook.

Бомбардування в Чорнобаївці

27 лютого вперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені. Після удару українських Байрактарів росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів.

16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотів російської армії.

18 березня вп'яте українські військові знищили в Чорнобаївці командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ разом з Командувачем армії, а також знищені і пошкоджені літаки і вертольоти.

19 березня Збройні Сили України вшосте знищили позиції російських окупантів на аеродромі в Чорнобаївці під Херсоном.

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