Лунали вибухи: в Харкові спалахнула пожежа біля центрального ринку

У Харкові спалахнула пожежа

У ніч на 15 березня в Харкові спалахнула пожежа в районі центрального ринку. У цей час у місті були сигнали про повітряну тривогу, а також лунала серія вибухів, повідомляє Суспільне.

Інформація про площу загоряння, руйнування і можливих постраждалих і поранених наразі з'ясовується, розповіло виданню джерело в ДСНС.

На місці події працюють пожежники та рятувальники.

"Вогонь спалахнув близько 23: 30 - в цей час у Харкові тривала повітряна тривога, городяни повідомляли про серію вибухів у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Війна РФ проти України

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

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