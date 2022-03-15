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Лунали вибухи: в Харкові спалахнула пожежа біля центрального ринку

15 березня 2022, 03:53

Інформація про площу загоряння, руйнування і можливих постраждалих і поранених наразі з'ясовується.

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У Харкові спалахнула пожежа

У ніч на 15 березня в Харкові спалахнула пожежа в районі центрального ринку. У цей час у місті були сигнали про повітряну тривогу, а також лунала серія вибухів, повідомляє Суспільне.

Інформація про площу загоряння, руйнування і можливих постраждалих і поранених наразі з'ясовується, розповіло виданню джерело в ДСНС.

На місці події працюють пожежники та рятувальники.

"Вогонь спалахнув близько 23: 30 - в цей час у Харкові тривала повітряна тривога, городяни повідомляли про серію вибухів у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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