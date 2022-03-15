Лунали вибухи: в Харкові спалахнула пожежа біля центрального ринку

Інформація про площу загоряння, руйнування і можливих постраждалих і поранених наразі з'ясовується.
У ніч на 15 березня в Харкові спалахнула пожежа в районі центрального ринку. У цей час у місті були сигнали про повітряну тривогу, а також лунала серія вибухів, повідомляє Суспільне.
Інформація про площу загоряння, руйнування і можливих постраждалих і поранених наразі з'ясовується, розповіло виданню джерело в ДСНС.
На місці події працюють пожежники та рятувальники.
"Вогонь спалахнув близько 23: 30 - в цей час у Харкові тривала повітряна тривога, городяни повідомляли про серію вибухів у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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