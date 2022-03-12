Евакуаційні потяги з Харкова: як виїхати з міста 12 березня

Розклад потягів, що курсують з Харкова.
В результаті повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, Харків став одним з міст, який постійно піддається військовій агресії. Як евакуюватися з Харкова, пояснює Главред.
Евакуаційні поїзди з Харкова
Потяги для евакуації мирних жителів з Києва щодня відправляються зі станції "Харків Південний". Враховуючи заповнюваність вагонів, можуть призначатися додаткові рейси. Детальну інформацію можна дізнатися на сторінці Укрзалізниці у Facebook. 12 березня з Харкова курсуватимуть наступні поїзди:
- 3: 42 №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
- 16:00 – ІС+ Харків-Львів
- 15: 09 №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 15: 09 №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
- 17: 20 №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 17: 20 №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
- 19: 27 №795/796 Харків-Пас. - Дніпро
- 20: 15 №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
- 21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ
- 21: 50 №15/16 Харків-Пас. - Рахів
- 21: 50 №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
- 23: 42-№8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
Пункт евакуації в Харкові
Для бажаючих відправитися в Полтаву на автобусі в приміщенні Пісочинського Палацу культури і мистецтв за адресою Полтавське шосе 114 відкрито пункт евакуації в Полтаву. Проїзд на автобусі безкоштовний. Тут також можна отримати тимчасове укриття. Автобуси курсують на Полтаву з 10: 00 до 15: 00.
Читайте також:
- Країни ЄС приймають українців: як отримати статус біженця в Європі
- Евакуація з Києва: як знайти житло в Україні та за кордоном