Евакуаційні потяги з Харкова: як виїхати з міста 12 березня

Укрзалізниця / УНІАН

В результаті повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, Харків став одним з міст, який постійно піддається військовій агресії. Як евакуюватися з Харкова, пояснює Главред.

Евакуаційні поїзди з Харкова

Потяги для евакуації мирних жителів з Києва щодня відправляються зі станції "Харків Південний". Враховуючи заповнюваність вагонів, можуть призначатися додаткові рейси. Детальну інформацію можна дізнатися на сторінці Укрзалізниці у Facebook. 12 березня з Харкова курсуватимуть наступні поїзди:

3: 42 №21/22 Харків-Пас. - Трускавець

16:00 – ІС+ Харків-Львів

15: 09 №15/16 Харків-Пас. - Рахів

15: 09 №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

17: 20 №15/16 Харків-Пас. - Рахів

17: 20 №17/18 Харків-Пас. - Ужгород

19: 27 №795/796 Харків-Пас. - Дніпро

20: 15 №21/22 Харків-Пас. - Трускавець

21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ

21: 50 №15/16 Харків-Пас. - Рахів

21: 50 №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

23: 42-№8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

Пункт евакуації в Харкові

Для бажаючих відправитися в Полтаву на автобусі в приміщенні Пісочинського Палацу культури і мистецтв за адресою Полтавське шосе 114 відкрито пункт евакуації в Полтаву. Проїзд на автобусі безкоштовний. Тут також можна отримати тимчасове укриття. Автобуси курсують на Полтаву з 10: 00 до 15: 00.

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