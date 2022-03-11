Продався росіянам за 40 тисяч гривень: у Харкові спіймали навідника агресорів

У Харкові правоохоронці спіймали навідника агресорів / УНІАН

У Харкові співробітники правоохоронних органів затримали городянина, який за 40 тисяч гривень став навідником російських окупантів. Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

За її словами, з чоловіком по телефону зв'язався невідомий, який представився громадянином Росії. І запропонував йому винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за координати хлібного заводу "Салтівський" і військового об'єкта ФЕД.

"С...... з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч гривень", ‒ додала Венедиктова.

Генеральний прокурор підкреслила, що 1 березня російські окупанти завдали артилерійські удари по переданих навідником координатах поруч з одним з об'єктів.

"Ціна - 40 тисяч гривень у базарний день. Він затриманий нашими органами. Відповість за все", - уточнила Венедиктова.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 10 березня російські окупанти завдали нового удару по Харкову. У місті більше години чулися звуки залпів, оголошена повітряна тривога.

Про розриви снарядів повідомляють жителі Салтівки, потужний вибух близько 22.00 чули в центрі міста,

Місцеві телеграм-канали з посиланням на харків'ян пишуть, що вибухи чутні у всіх районах міста, а також поза містом.