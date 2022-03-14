Ворог нещадно продовжує обстрілювати Харків із Іскандерів

По Харкову ворог б'є Іскандерами

Глава Харківської ОВА Олег Синьогубов розповів, що по місту 14 березня ворог наносив удари ракетами Іскандер.

Повідомляється, що ворог продовжує обстрілювати Харків. Б'є по житлових масивах, знищує історичний центр, обстрілює Чугуїв, Ізюм, Дергачі.

"Сьогодні ворог наносив удари, в тому числі ракетними комплексами Іскандер. Кількість постраждалих уточнюється. За інформацією Штабу оборони – атакували з території Росії", - повідомив Синегубов.

Він закликав жителів Харкова обов'язково ховатися в укриття при звуках Сирени і не нехтувати правилами безпеки.

Також голова ОВА попросив повідомляти в поліцію про підозрілих осіб, порушення і випадки мародерства.

Нагадаємо, президент Російська Федерація Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.