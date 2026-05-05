Буданов назвав умову продовження перемир'я у війні - чого чекають від Кремля

Кирило Буданов заявив, що оголошене Україною перемир’я є сигналом готовності до миру, а його продовження залежить від відповідних кроків Росії.

Перемир'я може бути продовжене, якщо Росія буде його дотримуватись

Україна залишає за собою право продовжити ініційоване президентом Зеленським перемир'я

Це станеться, якщо Росія буде дотримуватись режиму тиші

Анонсоване президентом України Володимиром Зеленський перемир'я, яке має почати діяти з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня може бути продовжене. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов у дописі в Telegram.

Кирило Буданов зазначив, що оголошене Україною перемир’я демонструє реальне прагнення до миру з українського боку. За його словами, йдеться не про символічні дати чи ідеологічні прив’язки, а про збереження людських життів і відновлення безпеки.

"Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", - вказав він.

Він також підкреслив, що цим рішенням президент України підтвердив перед міжнародною спільнотою свою орієнтацію на мир.

Водночас Буданов зауважив, що подальший крок має зробити Росія.

"Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій", - резюмував він.

Що може змусити Путіна завершити війну - Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що змусити Путіна завершити війну можна лише силою. Він також додав, що навіть після поразок у попередніх війнах російське суспільство, на його думку, не зазнало суттєвих змін.

"В майбутньому російський народ, після зміни режиму, і у випадку збереження Росією цілісності після поразки, має врешті змінити світогляд та політичні еліти, які переформатують саму сутність існування РФ, зробивши на десятиліття ставку на дипломатію компромісу", - зазначав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 травня Міноборони Росії офіційно заявило про запровадження режиму припинення вогню у війні проти України, який має діяти 8–9 травня з нагоди святкування Дня перемоги.

У відповідь президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму тиші з боку України з опівночі в ніч із 5 на 6 травня.

До цього Україна публічно відкинула заяви Москви про нібито ініціативу щодо перемир’я на 9 травня, назвавши їх інформаційним маневром, спрямованим передусім на вплив на США. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що жодних офіційних звернень від Росії щодо припинення вогню Київ не отримував.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

