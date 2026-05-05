"Мені подобається Зеленський": Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні

Анна Косик
5 травня 2026, 13:48
Американський лідер позитивно охарактеризував армію і президента України.
Трамп, Зеленский
Трамп неочікувано змінив риторику

Що сказав Трамп:

  • Зеленський налаштований на закінчення війни
  • Українські військові найкращі у Європі
  • ЗСУ здатні боротися проти Росії і надалі

Президент США Дональд Трамп висловив в етері Salem News Channel позитивне ставлення до очільника України Володимира Зеленського. Він назвав його "хитрим хлопцем".

Трамп зауважив, що йому подобається Зеленський і їх об'єднує бажання досягти врегулювання війни в Україні. Американський лідер сказав, що непогано ладнав з українським президентом за винятком одного інциденту у Білому домі.

"Він (Зеленський - Главред) непроста людина, він непростий хлопець. Ми хочемо домогтися врегулювання, і ви знаєте, вони втрачають території, але це обходиться дорого і Росії, і їм самим. І мені подобається Зеленський", - додав він.

Також Трамп оцінив українську армію як надзвичайно боєздатну. Очільник Білого дому вважає ЗСУ сильнішими за армії європейських країн.

"Вони (українці - Главред) борються. Незалежно від того, хороше в них обладнання чи ні, вони здатні боротися", - наголосив американський президент.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Повне відео заяви Дональда Трампа можна побачити у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Який козир України може змінити хід війни

Главред писав, що за словами спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курта Волкера, Україна здатна завдавати ударів на великі відстані по території Росії, зокрема по об’єктах нафтового експорту, які критично важливі для фінансування війни.

Отже, зараз складається ситуація, яка все більше грає на користь України. Волкер упевнений: якщо ця тенденція збережеться, то вона може створити умови, за яких Росія буде змушена погодитися на припинення вогню.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України продовжується через політику його попередника Джо Байдена. Він вкотре розкритикував нібито надання Києву допомоги, яку він оцінив у 350 мільярдів доларів.

Нещодавно також стало відомо, що Трамп провів нові переговори з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Розмова тривала півтори години.

Наприкінці квітня президент США обговорив з британським королем Чарльзом ІІІ ситуацію щодо війни в Україні та плани російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

Про джерело: Salem News Channel

Salem News Channel - американський канал, що базується в Ірвінгу, штат Техас, орієнтована на аудиторію, який цікавиться християнськими цінностями та тим, що у компанії описують як "сімейний контент і консервативні цінності", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський Дональд Трамп
Україну після спеки різко накриють грози: синоптик сказала, коли зміниться погода

Україну після спеки різко накриють грози: синоптик сказала, коли зміниться погода

14:21Синоптик
"Мені подобається Зеленський": Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні

"Мені подобається Зеленський": Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні

13:48Війна
Ракети подолали понад 1500 км: Зеленський показав, як запускали "Фламінго" по РФ

Ракети подолали понад 1500 км: Зеленський показав, як запускали "Фламінго" по РФ

13:10Війна
