Геноцид на Київщині: рашисти закатували та вбили старосту села, її чоловіка і сина

Сім'я Сухенко

В Київській області знайшли тіла старости села Мотижин Бучанського району Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря.

Про це розповів голова Макарівської селищної громади Вадим Токар у своєму Telegram-каналі.

"Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка, які були взяті в полон орками 10 днів тому. Досі їхня доля була невідома", - написав Токар.

Як уточнив радник глави МВС Антон Геращенко, разом зі своїми батьками був закатований і син Сухенко. Сім'я зникла безвісти 23 березня.

Відзначимо, що матір з сином знайшли присипаними в піску, а тіло глави сім'ї знайшли в колодязі.

"Повідомляється, що всі троє зазнали тортур, перш ніж були страчені путінськими фашистами", - додав Геращенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України вибили окупантів Росії з Київської області і повністю зачистили Регіон від ворожих військових підрозділів. Тепер Ірпінь, Буча, Гостомель та інші населені пункти знову під контролем української держави.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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