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Зустріли "квітами": на Донбасі бійці ЗСУ знищили тактичну групу ворога

2 квітня 2022, 22:41

Вчора, 1 квітня, рашисти вирішили активізувати наступальні дії відразу на декількох напрямках.

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У Донецькій області українські герої за кілька годин розгромили тактичну групу росіян

Захисники української Донбасу 1 квітня розгромили підрозділи російських окупантів. Непроханих "гостей" зустріли "квітами" - українськими САУ "Півоніїя", "Гвоздика" та "Гіацинт".

Фото із залишками техніки та особового складу "другої у світі" путінської армії після кількох годин бою показали в Оперативно-тактичному угрупованні Схід.

"Вчора, 1 квітня, рашисти вирішили активізувати наступальні дії відразу на декількох напрямках. Однак, така велика кількість техніки не залишилася без уваги наших хлопців. Тому на окупантів чекала "тепла" зустріч. Українські воїни привітали свинособак не тими квітами, на які вони розраховували": "Гвоздики", "Півонії", "Гіацинти" та інші подарунки чомусь не сподобалися горе-воїнам, які не змогли витримати такої радості та лягли відпочити",-розповіли в ОТУ "Схід".

Українські воїни обіцяють й далі нещадно знищувати ворогів та помститися їм за все те горе, смерті та руйнування, які вони принесли на благословенну українську землю.

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"Знищувати окупантів, стерти їх із лиця землі за всю ту жорстокість і знущання, що вони вчинили з українським народом. Саме ця почесна місія сьогодні лежить на кожному українському воїні. І так буде і далі, поки нога останнього окупанта не залишить українську землю. До речі, якщо придивитися, то десь там на фото можна її розгледіти", - зазначили в ОТУ Схід.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента Росії і до уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні і шукає "нову ідеологію для РФ". У Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир'я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Також раніше український волонтер і військовий ЗСУ Юрій Касьянов зазначав, що після невдалих наступів на українські землі Путіну довелося "затягнути пояс" і звузити свій величезний список вимог. Якщо спочатку в Кремлі був розгорнутий список цілей, яких вони хотіли досягти в ході війни проти України, то тепер "апетити" Путіна знизилися.

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