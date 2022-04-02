Росіян відправили в пекло: ЗСУ знищили окупантів, які вбили волонтерів під Черніговом

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Бійці української армії знищили російських окупантів, які нещодавно розстріляли 2 колони волонтерів, що перевозили допомогу для Чернігова.

Вбивць знайшли менш ніж за добу, повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін. Ліквідована ДРГ, яка наводила вогонь рашистів.

"Менше ніж за добу ЗСУ знайшли і ліквідували росіян, які вбили наших Богдана Стефанишина, Олексія Антонова і прекрасну українку", – написав Шабунін.

За його даними, бійцями ЗСУ ліквідовано повний склад ДРГ, яка наводила і коригувала вогонь по евакуаційній колоні.

Окупанти розстріляли волонтерів

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили студентку Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Анастасію Тагірову. Вони обстріляли автомобіль, в якому дівчина разом з іншими волонтерами везла гуманітарну допомогу в Чернігів.

Настя навчалася на другому курсі факультету спеціальної та інклюзивної освіти.

"30 березня 2022 року вона везла гуманітарну допомогу в Чернігів, її авто обстріляли на переправі перед виїздом в місто", – сказано в повідомленні.

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