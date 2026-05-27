Чоловік і жінка намагалися підірвати ТЦК на Житомирщині: скільки років в'язниці отримали

Дар'я Пшеничник
27 травня 2026, 18:06
Зловмисники намагалися підірвати ТЦК на Житомищині / Колаж: Главред, фото: СБУ

Головне з новини:

  • Суд засудив двох виконавців теракту біля ТЦК у Бердичеві
  • Вибухівку у 2024 році виготовили й заклали за винагороду
  • Пристрій не спрацював, провину визнано частково

Бердичівський міськрайонний суд оголосив вирок у справі про теракт біля місцевого ТЦК та СП: двоє обвинувачених отримали тривалі строки ув’язнення за спробу підірвати саморобний вибуховий пристрій.

За рішенням суду, 41‑річного уродженця Маріуполя засуджено до восьми років, а 23‑річну мешканку Бердичівського району - до дев’яти років позбавлення волі, обом призначено конфіскацію майна. Матеріали вироку сайту Житомир.info надала спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Слідство встановило, що наприкінці 2024 року затримані діяли за вказівкою невстановленого куратора та погодилися виконати теракт за гроші. Жінка придбала необхідні речовини та виготовила вибухівку, чоловік дообладнав її мобільним телефоном і встановив біля центрального входу до ТЦК.

Пристрій не спрацював, а на місці виявили сумку з вибухівкою та телефон, який мав зафіксувати момент підриву. У суді обидва визнали провину, хоча обвинувачена заявила, що навмисно порушила технологію, аби уникнути детонації.

До набрання вироком законної сили обом залишили запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб. Сторони мають право оскаржити рішення в апеляції.

Гучні інциденти у ТЦК - останні новини за темою

Як писав раніше Главред, у Тернополі правоохоронці розслідують смерть чоловіка, тіло якого знайшли у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування. Відомо, що загиблим виявився 46-річний житель Тернополя. За інформацією слідства, 23 травня чоловіка доставили до ТЦК, щоб уточнити військово-облікові дані.

9 травня група невідомих осіб намагалася проникнути до Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Закарпатській області. Нападники ігнорували законні вимоги військових та намагалися силоміць прорватися на територію об’єкта.

30 квітня в місті Біла Церква Київської області пролунав вибух поблизу місцевого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Місцевий мешканець кинув в напрямку будівлі гранату.

Про джерело: Zhitomir.info

Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

