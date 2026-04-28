Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Криму спалахнула військова частина, де РФ ховала "Іскандери" - що відомо

Руслана Заклінська
28 квітня 2026, 11:50
Супутники зафіксували масштабну пожежу.
В Криму після нічної атаки горіла військова частина, де Росія тримає "Іскандери" / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, uk.wikipedia.org

Що відомо:

  • В Криму зафіксовано пожежу на території військової частини РФ
  • Там могли зберігатися ракетні комплекси "Іскандер"
  • Вибухи чули й на аеродромах "Саки", "Кача" та в районі Феодосії

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 28 квітня після атаки зафіксовано пожежу на території військової частини. Там російські війська зберігають ракети "Іскандер". Про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер"

Дані супутникової зйомки зафіксували масштабну пожежу на південь від села Міжгір’я. Вогонь спалахнув на території колишньої ракетної частини (в/ч 82717), яку окупанти використовували як базу для "Іскандерів".

відео дня

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Це саме ті комплекси, якими ворог регулярно атакує мирні міста України.

Варто зауважити, що цей об'єкт уже не вперше стає ціллю. 16 квітня безпілотники вже завдавали ударів по базах у районі Міжгір’я та Курортного.

Крім ракетної частини, гучно було й на інших стратегічних об'єктах ворога. Мешканці півострова повідомляли про вибухи на аеродромах "Саки" в Новофедорівці та "Кача", а також у районі Феодосії.

Вибухи і пожежі в Туапсе - новини з темою

Як повідомляв Главред, в Туапсе після атак зафіксовано розлив нафти в акваторії. Влада повідомляє про утворення великої нафтової плями.

20 квітня Росспоживнагляд рекомендував мешканцям міста без нагальної потреби не виходити на вулицю. Нафтопродукти вивозять вантажівками, а місцеві жителі скаржаться на забруднення довкілля та так звані "нафтові дощі".

Також повідомляється про випадки забруднення тварин, а пляжі вкрила темна плівка. Супутникові знімки зафіксували нафтову пляму довжиною до 7 кілометрів.

Після подій 20 квітня в мережі з’явилися відео з емоційною реакцією росіянки, які скаржаться на екологічну ситуацію та постійну загрозу через активність безпілотників у районі.

Крім цього, у ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ потрапив під атаку дронів, місцеві жителі повідомили про десятки вибухів і пожежі. За даними російських та моніторингових каналів, удари могли припасти на район Туапсе, зокрема на нафтопереробний завод і морський термінал.

Читайте також:

Про джерело: Крымский ветер

Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.

Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Криму війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти