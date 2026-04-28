У Криму спалахнула військова частина, де РФ ховала 'Іскандери' - що відомо

Супутники зафіксували масштабну пожежу.

В Криму після нічної атаки горіла військова частина, де Росія тримає "Іскандери"

Що відомо:

В Криму зафіксовано пожежу на території військової частини РФ

Там могли зберігатися ракетні комплекси "Іскандер"

Вибухи чули й на аеродромах "Саки", "Кача" та в районі Феодосії

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 28 квітня після атаки зафіксовано пожежу на території військової частини. Там російські війська зберігають ракети "Іскандер". Про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер"

Дані супутникової зйомки зафіксували масштабну пожежу на південь від села Міжгір’я. Вогонь спалахнув на території колишньої ракетної частини (в/ч 82717), яку окупанти використовували як базу для "Іскандерів".

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Це саме ті комплекси, якими ворог регулярно атакує мирні міста України.

Варто зауважити, що цей об'єкт уже не вперше стає ціллю. 16 квітня безпілотники вже завдавали ударів по базах у районі Міжгір’я та Курортного.

Крім ракетної частини, гучно було й на інших стратегічних об'єктах ворога. Мешканці півострова повідомляли про вибухи на аеродромах "Саки" в Новофедорівці та "Кача", а також у районі Феодосії.

Як повідомляв Главред, в Туапсе після атак зафіксовано розлив нафти в акваторії. Влада повідомляє про утворення великої нафтової плями.

20 квітня Росспоживнагляд рекомендував мешканцям міста без нагальної потреби не виходити на вулицю. Нафтопродукти вивозять вантажівками, а місцеві жителі скаржаться на забруднення довкілля та так звані "нафтові дощі".

Також повідомляється про випадки забруднення тварин, а пляжі вкрила темна плівка. Супутникові знімки зафіксували нафтову пляму довжиною до 7 кілометрів.

Після подій 20 квітня в мережі з’явилися відео з емоційною реакцією росіянки, які скаржаться на екологічну ситуацію та постійну загрозу через активність безпілотників у районі.

Крім цього, у ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ потрапив під атаку дронів, місцеві жителі повідомили про десятки вибухів і пожежі. За даними російських та моніторингових каналів, удари могли припасти на район Туапсе, зокрема на нафтопереробний завод і морський термінал.

Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

