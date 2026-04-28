У Криму спалахнула військова частина, де РФ ховала 'Іскандери' - що відомо

Що відомо:
- В Криму зафіксовано пожежу на території військової частини РФ
- Там могли зберігатися ракетні комплекси "Іскандер"
- Вибухи чули й на аеродромах "Саки", "Кача" та в районі Феодосії
У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 28 квітня після атаки зафіксовано пожежу на території військової частини. Там російські війська зберігають ракети "Іскандер". Про це повідомив Telegram-канал "Крымский ветер"
Дані супутникової зйомки зафіксували масштабну пожежу на південь від села Міжгір’я. Вогонь спалахнув на території колишньої ракетної частини (в/ч 82717), яку окупанти використовували як базу для "Іскандерів".
Це саме ті комплекси, якими ворог регулярно атакує мирні міста України.
Варто зауважити, що цей об'єкт уже не вперше стає ціллю. 16 квітня безпілотники вже завдавали ударів по базах у районі Міжгір’я та Курортного.
Крім ракетної частини, гучно було й на інших стратегічних об'єктах ворога. Мешканці півострова повідомляли про вибухи на аеродромах "Саки" в Новофедорівці та "Кача", а також у районі Феодосії.
Вибухи і пожежі в Туапсе
Як повідомляв Главред, в Туапсе після атак зафіксовано розлив нафти в акваторії. Влада повідомляє про утворення великої нафтової плями.
20 квітня Росспоживнагляд рекомендував мешканцям міста без нагальної потреби не виходити на вулицю. Нафтопродукти вивозять вантажівками, а місцеві жителі скаржаться на забруднення довкілля та так звані "нафтові дощі".
Також повідомляється про випадки забруднення тварин, а пляжі вкрила темна плівка. Супутникові знімки зафіксували нафтову пляму довжиною до 7 кілометрів.
Після подій 20 квітня в мережі з’явилися відео з емоційною реакцією росіянки, які скаржаться на екологічну ситуацію та постійну загрозу через активність безпілотників у районі.
Крім цього, у ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ потрапив під атаку дронів, місцеві жителі повідомили про десятки вибухів і пожежі. За даними російських та моніторингових каналів, удари могли припасти на район Туапсе, зокрема на нафтопереробний завод і морський термінал.
Читайте також:
- Росію всю ніч атакували дрони: є руйнування й пожежі, зупиняли аеропорт
- Ракети вдарили по Таганрогу: спалахнула пожежа, в небі - стовп чорного диму
- П'ять "ударів" і пожежа: дрони завдали удару по нафтобазі у Феодосії
Про джерело: Крымский ветер
Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.
Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.
