ФСБ затримала бойовика Басуріна за зрив планів хіматаки в Маріуполі - ГУР

Едуард Басурін / nahnews.com.ua

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала одного з ватажків бойовиків "ДНР" за розголошення планів застосувати хімічну зброю проти українських захисників Маріуполя.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в соціальній мережі Facebook.

"Тривають репресії щодо командирів російської армії, які "не виправдали високої довіри" керівництва РФ і фактично провалюють завдання в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 24 квітня по 2 березня в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка повинна була виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

"З'ясувалося, що згідно з доповідями командирів в 3 ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак, після початку бойових дій з'ясувалося, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розпису", - йдеться в повідомленні.

Так, після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт, вони відправлені в невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів -невідома.

"Це не єдиний випадок "вирішення питання" з боку російських спецслужб щодо командирів, які з різних причин потрапили в "чорний список". Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезений Едуард Басурін, "заступник командувача" корпусу "Міноборони ДНР". Розправу над ним пов'язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських захисників Маріуполя", - стверджується в повідомленні.

Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

читайте такожВ Азові пояснили, що потрібно для деблокади оточеного рашистами Маріуполя6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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