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"Це питання життя і смерті": Зеленський зробив гучну заяву на саміті G7

Руслана Заклінська
17 червня 2025, 22:49
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Україна розробляє перехоплювачі-дрони і закликає партнерів фінансувати їх масове виробництво.
'Це питання життя і смерті': Зеленський зробив гучну заяву на саміті G7
Ключові заяви Зеленського на саміті G7 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Ключові тези Зеленського:

  • Україна має й далі отримувати системи ППО та ракети
  • Обмеження ціни на російську нафту мають бути на рівні 30 доларів за барель
  • Росія збільшила використання дронів під час ударів по Україні

У вівторок, 17 червня, президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Великої сімки (G7), який проходить у Канаді. У своїй промові український лідер наголосив на важливості рішучої підтримки України та засудив дії Росії, яка продовжує агресію та відкидає всі мирні ініціативи.

Президент розпочав виступ із нагадування про одну з наймасштабніших комбінованих атак Росії за весь час повномасштабної війни. У ніч на 17 червня РФ випустила по Україні 440 дронів, переважно "шахедів", і 32 ракети різних типів, зокрема балістичні й касетні.

відео дня

"Цілями були наші міста, тобто звичайні люди, звичайні сім’ї у своїх домівках. Одна балістична ракета влучила в житловий будинок і пройшла наскрізь із верхнього поверху до підвалу. Рятувальні роботи досі тривають. Під завалами шукають людей", - наголосив Зеленський.

За його словами, у лише Києві зафіксовано близько 30 місць влучання або падіння уламків. Пошкоджено майже 150 житлових будинків. Наразі відомо про 15 загиблих і 131 пораненого, серед загиблих — громадянин США.

Зеленський наголосив, що завдяки міжнародній підтримці українська ППО змогла знищити значну частину ворожих цілей. Водночас він підкреслив, що потреба в нових системах залишається критичною.

"Це питання життя і смерті. Ми маємо й далі отримувати системи протиповітряної оборони та ракети й переходити до локалізації виробництва в Україні. Це нагальна потреба для збереження життів", - підкреслив президент.

Співпраця РФ з Іраном і КНДР

Президент окремо вказав на небезпечну співпрацю Росії з Іраном і Північною Кореєю. За його словами, Росія модернізує іранські "шахеди", а їх виробництво планується перенести до КНДР. Це, на думку Зеленського, становить загрозу не лише для України, а й для всього світу.

Україна, за словами президента, працює над створенням перехоплювачів-дронів. Зеленський закликав партнерів надати фінансування на їх масове виробництво, адже ці технології важливі для Європи, Індо-Тихоокеанського регіону, Японії, Канади і Сполучених Штатів.

"Нам усім треба й далі працювати разом – із максимальним рівнем координації. Не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та через інвестиції. Збільшення виробництва зброї в Україні – це найшвидший шлях до досягнення результатів", - сказав він.

Про дипломатію і Путіна

Президент заявив, що дипломатія перебуває у "кризовому стані" — з однієї причини: Путін відкрито відкинув кожну мирну ініціативу, продовжуючи наступальні дії й терор. Зеленський нагадав, що Росія вже не зупиняється навіть перед масованими атаками.

"Якщо торік застосування ста "шахедів" за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни Президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві", - заявив Зеленський.

  • Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні
    Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні Фото: ОПУ
  • Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні
    Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні Фото: ОПУ
  • Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні
    Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні Фото: ОПУ
  • Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні
    Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні Фото: ОПУ
  • Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні
    Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні Фото: ОПУ
  • Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні
    Володимир Зеленський зустрівся з Марком Корні Фото: ОПУ
  • Саміт G7
    Саміт G7 Фото: ОПУ
  • Саміт G7
    Саміт G7 Фото: ОПУ
  • Саміт G7
    Саміт G7 Фото: ОПУ
  • Саміт G7
    Саміт G7 Фото: ОПУ
  • Саміт G7
    Саміт G7 Фото: ОПУ
  • Саміт G7
    Саміт G7 Фото: ОПУ
  • Саміт G7
    Саміт G7 Фото: ОПУ

Пропозиції щодо санкцій та підтримки

Український президент закликав країни G7 запровадити нове обмеження цін на російську нафту. Він вважає, що нинішній ліміт у 45 доларів за барель неефективний і його потрібно знизити до 30 доларів. Також він підтримав ініціативи щодо 18-го пакета санкцій ЄС, який має вдарити по енергетиці та фінансах РФ.

Зеленський також озвучив ключову фінансову потребу України — 40 мільярдів доларів США на рік для бюджетної підтримки, аби забезпечити стійкість держави у війні.

"Важливо забезпечити 40 мільярдів доларів США щорічної бюджетної підтримки для України – для нашої стійкості, для того, щоб наша країна могла триматися далі. І це має бути спільне рішення лідерів G7, включно зі США", - зазначив він.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Крім цього, Зеленський закликав міжнародну спільноту не знижувати тиск на Росію й звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією використати свій вплив, щоб змусити Путіна зупинити війну.

"Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля. Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах – дипломатичному, економічному, військовому, – щоб нарешті досягти миру", - підсумував президент.

Саміт G7 у Канаді - новини за темою

Нагадаємо, 17 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Канади для участі в саміті Великої сімки (G7), який зібрав провідних світових лідерів для обговорення глобальних викликів, зокрема війни Росії проти України. У межах свого візиту Зеленський мав провести низку двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами Франції, Великої Британії, Італії, Німеччини/

Ще 12 червня стало відомо, що Зеленський отримав офіційне запрошення взяти участь в саміті. Тоді ж прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп планував особисті зустрічі з низкою іноземних лідерів, зокрема й із Зеленським.

Втім, несподіванкою стало те, що Трамп достроково залишив саміт і повернувся до Вашингтона. У дописі в соцмережі Truth Social він різко розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за коментарі щодо причин його від’їзду. Трамп заявив, що полишив саміт не через події на Близькому Сході, як припустив Макрон, а "через щось набагато важливіше", не розкривши подробиць.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Канади Марк Карні на саміті G7 оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 млрд канадських доларів (близько $1,48 млрд). Крім того, Оттава запровадила санкції проти понад 40 фізичних і юридичних осіб з Росії та за її межами, а також проти понад 200 суден російського "тіньового флоту".

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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