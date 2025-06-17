Канада виділила мільярдну допомогу Україні та боляче вдарила по РФ

Премʼєр-міністр Канади оголосив про новий санкційний пакет проти 40 юросіб із РФ та "тіньового флоту".

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Канада виділяє Україні понад $1,48 млрд військової допомоги та б'є санкціями по "тіньовому флоту" РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Що відомо:

Канада виділяє Україні допомогу на понад 2 млрд канадських доларів

Україні також надають кредит з активів РФ

Канада оголосила нові санкції проти 40 юросіб РФ та "тіньового флоту"

Канада надає Україні пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд канадських доларів (близько $1,48 млрд). Водночас Оттава запроваджує санкції проти 40 юросіб із РФ та за її межами, а також проти понад 200 суден "тіньового флоту". Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

"Ми надаємо додаткову військову допомогу - безпілотники, гелікоптери, більш широке озброєння - на суму понад 2 мільярди доларів допомоги безпосередньо Україні. І, крім того, ми розподіляємо наступний транш кредиту, заснований на заморожених російських активах, також понад 2 мільярди доларів", - заявив Карні. відео дня

За його словами, ця допомога є прямим внеском Канади у підтримку українського опору російській агресії. Карні також зазначив, що Канада активно співпрацюватиме з європейськими та іншими союзниками, аби й вони зробили свій внесок. Премʼєр підкреслив, що підтримка буде "непохитною", доки не буде досягнуто справедливого миру для України.

Санкції проти РФ

Крім того, премʼєр-міністр оголосив про новий санкційний пакет проти РФ. Обмеження введені проти понад 40 фізичних і юридичних осіб, а також проти більш ніж 200 суден так званого "тіньового флоту" РФ.

"Сьогодні Канада оголошує про кілька заходів, насамперед - санкції щодо певної кількості осіб у РФ, проти більш ніж 40 організацій у Росії та за її межами, які намагаються зробити внесок в обхід санкцій, і проти більш ніж 200 суден із "тіньового флоту", - оголосив прем’єр.

Карні наголосив, що міжнародний тиск на Кремль має зростати, оскільки Росія продовжує агресію та відмовляється від будь-яких мирних переговорів. У цьому контексті Канада анонсувала новий пакет обмежувальних заходів.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Реакція Зеленського

Під час перемовин Зеленський поінформував Марка Карні про чергову масштабну нічну атаку РФ на цивільну інфраструктуру України: окупанти застосували 440 іранських "шахедів" і 32 ракети, включно з балістичними, спрямовані проти мирних мешканців. Вони також обговорили посилення дипломатичної взаємодії в межах НАТО, G7 і коаліції союзників, зокрема зусилля для зміцнення української ППО, подальше поглиблення військової співпраці, запуск спільного виробництва озброєння та залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

"Вдячний за запровадження нових санкцій проти російського тіньового флоту, низки російських осіб та понад 40 компаній у Росії та інших країнах, які допомагають Росії обходити санкції. Окремо дякую за нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад 2 млрд дол., та наступний транш на понад 2 млрд дол. за рахунок прибутків від заморожених російських активів", - заявив Володимир Зеленський.

Саміт G7 у Канаді - новини за темою

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення на саміт "Великої сімки" (G7). Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт тоді підтвердила підготовку двосторонніх зустрічей президента США Дональда Трампа з іноземними лідерами, серед яких мав бути й Зеленський.

Однак уже 17 червня Дональд Трамп несподівано достроково залишив саміт і повернувся до Вашингтона. У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social він різко розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за нібито хибне тлумачення причин його від’їзду. Трамп заявив, що залишив саміт не через ситуацію на Близькому Сході, а "через щось набагато важливіше", не уточнивши деталей.

Як повідомляв Главред, 17 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Канади для участі в саміті G7. У межах візиту він зустрінеться з лідерами Франції, Великої Британії, Італії, Німеччини, Єврокомісії, Євроради, Японії, Індії, Бразилії, НАТО, Світового банку та прем'єром провінції Манітоба.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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