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Зеленський прибув на саміт G7 на тлі від'їзду Трампа: яка програма візиту

Руслана Заклінська
17 червня 2025, 19:32
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Президент України візьме участь у спеціальному засіданні G7 "Сильна та суверенна Україна".
Зеленський прибув на саміт G7 на тлі від'їзду Трампа: яка програма візиту
Зеленський у Канаді, де проходить саміт G7 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Зеленський прибув до Канади для участі у саміті G7
  • Президент зустрінеться з лідерами Франції, Великої Британії, Італії і Німеччини
  • Запланована низка зустрічей з іншими політиками

Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади для участі у саміті Великої сімки (G7). Також глава держави має провети низку зустрічей з світовими політиками та представниками міжнародних організацій.

За даними РБК-Україна, першим у графіку Зеленського стоїть зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Далі президент України візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн "Групи семи" під назвою "A strong and sovereign Ukraine" ("Сильна та суверенна Україна").

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Окрім цього, у Володимира Зеленського запланована низка переговорів із західними лідерами, серед яких:

  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
  • прем'єрка Італії Джорджія Мелоні;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У рамках візиту Зеленський зустрінеться з очільницею Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської Ради Антоніу Коштою. Також президент зустрінеться з прем’єр-міністром Японії Ісібою Сіґеру, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Бразилії Лула да Сілвою та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Крім цього, в Канаді Зеленський проведе переговори з президентом Світового банку Аджай Бангою та прем’єр-міністром канадської провінції Манітоба Вабою Кінью.

На завершення програми візиту президент України зустрінеться з лідерами української громади в Канаді.

Саміт G7 у Канаді - новини за темою

Як повідомляв Главред, 12 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт Великої сімки (G7). Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила підготовку двосторонніх зустрічей президента США Дональда Трампа з іноземними лідерами, серед яких буде і Зеленський.

Проте 17 червня Трамп достроково покинув саміт G7 і повернувся до Вашингтона. У соцмережі Truth Social він різко розкритикував президента Франції Макрона за неправильне тлумачення причин свого від’їзду, запевнивши, що це не через перемир’я на Близькому Сході, а через "щось набагато важливіше".

Більшість країн G7 підтримують ідею знизити максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, навіть якщо США не приєднаються до ініціативи. Обговорення цієї пропозиції відбудеться на саміті в Канаді.

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Що таке G7?

G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів.

G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія.

Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо.

З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

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