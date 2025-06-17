Трамп достроково поїхав із G7 і "наїхав" на Макрона: що відомо

Президент США звинуватив лідера Франції Емманюеля Макрона в тому, що той неправильно зрозумів причину його дострокового від'їзду з саміту Великої сімки.

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Трамп грубо висловився на адресу Макрона / Колаж: ОП, facebook.com/DonaldTrump

Президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7 і повертається до Вашингтона. У своїй соцмережі Truth Social він різко висловився на адресу французького лідера Еммануеля Макрона, який "не вгадав" причину його від'їзду з саміту. Також глава Білого дому натякнув на щось "велике".

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт у соцмережі Х опублікувала інформацію про план Трампа скоротити свою участь у саміті G7 у Кананаскисі, Канада.

"Президент Трамп чудово провів день на саміті G7, навіть підписав важливу торговельну угоду зі Сполученим Королівством і прем'єр-міністром Кіром Стармером. Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері (у ніч на 17 червня за Києвом - ред.) поїде після вечері з главами держав", - написала Лівітт.

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CNN зазначає, що Трамп мав виїхати з Канади у вівторок після пресконференції.

Пізніше Трамп грубо звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона в тому, що той неправильно зрозумів причину його дострокового від'їзду з саміту G7, і натякнув, що це щось "набагато важливіше" за перемир'я на Близькому Сході.

Трамп заявив, що Макрон "й гадки не має" про те, які важливі обставини змусили його достроково виїхати з саміту.

"Президент Франції Емманюель Макрон, який прагне до публічної уваги, помилково сказав, що я залишив саміт G7 у Канаді та повернувся до Вашингтона, щоб працювати над "перемир'ям" між Ізраїлем та Іраном. Помилка!", - написав Трамп у Truth Social.

Як зазначив американський президент, його від'їзд ніяк не пов'язаний із перемир'ям на Близькому Сході.

"Це щось набагато більше. Навмисне чи ні, Емманюель завжди розуміє неправильно", - додав він.

Пост Трампа в соцмережі Truth Social

Зустріч Трампа і Зеленського

Як писав Главред, за даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планували зустрітися в рамках саміту G7. Їхня остання зустріч відбулася у квітні - на траурній церемонії прощання з Папою Франциском.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом. Триває підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що розраховує на особисту зустріч із Дональдом Трампом для обговорення оборонного пакета, який Україна готова придбати, і наголосив на критичній важливості збереження єдності між США та Європою в умовах глобальної загрози.

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