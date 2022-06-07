Ще один крок до перемоги: ЗСУ знищили 2 російських склади з боєприпасами

7 червня наші сили знищили 2 склади з боєприпасами / УНІАН

Українські бійці продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, йдеться в повідомленні угруповання в Facebook увечері 7 червня.

"Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост і два склади з боєприпасами російських фашистських сил. Втрати ворога становлять: особового складу - 56; мінометів – 1; АТТ – 12; паливозаправників – 1; спеціальної техніки - 1", - наголошується повідомленні.

Війна в Україні

Щодня в боях на Донбасі гинуть до 100 осіб і близько 500 отримують поранення, заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України у десятки разів перевищує кількість жертв серед військових.

Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.

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