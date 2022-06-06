Росія не візьме Донбас: військовий аналітик пояснив причини

Військовий експерт пояснив, чому Росії не вдасться захопити Донбас/ УНІАН, Reuters

Армія РФ не зможе захопити весь Донбас, як вони планують. Російські військові починають там "захлинатися" і все частіше демонструють поразки і помилки.

Висновок про неуспішність наступу РФ на Донбасі випливає уже з того, як багато часу росіяни витрачають, щоб захопити окремі населені пункти, і як часто бійці ЗСУ розбивають їх в одних і тих же самих місцях. Чому Росії не вдасться захопити Донбас, пояснив офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін, пише "Новое время".

"Село Довгеньке, про яке багато згадувалося, постійно переходило з рук до рук. Тобто вони, сконцентрувавши величезне угруповання, не можуть взяти село. Ми говоримо про фронт у тисячі кілометрів, ми говоримо про десятки тисяч людей, а сумарно – це сотні тисяч, і постійно чуємо у ЗМІ, що тижнями йде війна за якесь одне село. Які можна дати оцінки армії, яка тижнями б'ється за село – не містечко, не селище?", – зазначає Левін.

Там, де російські військові мають якісь успіхи, вони пов’язані швидше за все або з неуспіхами української армії, або з тим, що армія РФ кинула в бій величезне число особового складу і техніки, щоб "задавити" опір українців людьми і залізом. Так, у деяких місцях окупанти намагаються виставити 100 стволів артилерії проти українських 20.

"Навіть незважаючи на це, ми бачимо, що у них не вийшло форсувати Сіверський Донець, у них не вийшло перерізати трасу та сполучення з Сєвєродонецьком і Лисичанськом. У Сєвєродонецьку для них там м’ясорубка – український контрнаступ і резерви, що підійшли, перемелюють їх часто", – наголошує військовий експерт.

Він також нагадав, що росіяни застрягли під містом Ізюм на Харківщині – їм не вдається звідти відійти і висунутися до Слов’янська.

За словами Левіна, головна проблема російського війська зараз – це відсутність резервів. Росію від провалу могла б врятувати лише мобілізація. Проте для того, щоб російський наступ не провалився остаточно, мобілізувати доведеться сотні тисяч людей, менша кількість для РФ просто не допоможе.

"Але ми бачимо, що вони не думають оголошувати мобілізацію, вони не мають інфраструктури для цього", – підсумував військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що глава Чечні Рамзан Кадиров вибухнув новими погрозами Україні – каже, що в найближчі дні російські війська нібито планують застосувати на Донбасі якісь нові тактичні прийоми і посилити наступ.

Нагадаємо, росіяни самі обстріляли окупований Донецьк з мінометів, намагаючись інсценувати обстріл з підконтрольної Україні території. Проте цю брехню допомогли вирахувати користувачі соціальних мереж.

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