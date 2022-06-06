УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія не візьме Донбас: військовий аналітик пояснив причини

6 червня 2022, 01:55

Незначні успіхи російської армії на Донбасі пов’язані або з неуспіхами ЗСУ, або з тим, що росіяни "задавлюють залізом" і кількістю особового складу.

Військовий експерт пояснив, чому Росії не вдасться захопити Донбас/ УНІАН, Reuters

Армія РФ не зможе захопити весь Донбас, як вони планують. Російські військові починають там "захлинатися" і все частіше демонструють поразки і помилки.

Висновок про неуспішність наступу РФ на Донбасі випливає уже з того, як багато часу росіяни витрачають, щоб захопити окремі населені пункти, і як часто бійці ЗСУ розбивають їх в одних і тих же самих місцях. Чому Росії не вдасться захопити Донбас, пояснив офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін, пише "Новое время".

"Село Довгеньке, про яке багато згадувалося, постійно переходило з рук до рук. Тобто вони, сконцентрувавши величезне угруповання, не можуть взяти село. Ми говоримо про фронт у тисячі кілометрів, ми говоримо про десятки тисяч людей, а сумарно – це сотні тисяч, і постійно чуємо у ЗМІ, що тижнями йде війна за якесь одне село. Які можна дати оцінки армії, яка тижнями б'ється за село – не містечко, не селище?", – зазначає Левін.

Там, де російські військові мають якісь успіхи, вони пов’язані швидше за все або з неуспіхами української армії, або з тим, що армія РФ кинула в бій величезне число особового складу і техніки, щоб "задавити" опір українців людьми і залізом. Так, у деяких місцях окупанти намагаються виставити 100 стволів артилерії проти українських 20.

"Навіть незважаючи на це, ми бачимо, що у них не вийшло форсувати Сіверський Донець, у них не вийшло перерізати трасу та сполучення з Сєвєродонецьком і Лисичанськом. У Сєвєродонецьку для них там м’ясорубка – український контрнаступ і резерви, що підійшли, перемелюють їх часто", – наголошує військовий експерт.

Він також нагадав, що росіяни застрягли під містом Ізюм на Харківщині – їм не вдається звідти відійти і висунутися до Слов’янська.

За словами Левіна, головна проблема російського війська зараз – це відсутність резервів. Росію від провалу могла б врятувати лише мобілізація. Проте для того, щоб російський наступ не провалився остаточно, мобілізувати доведеться сотні тисяч людей, менша кількість для РФ просто не допоможе.

"Але ми бачимо, що вони не думають оголошувати мобілізацію, вони не мають інфраструктури для цього", – підсумував військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що глава Чечні Рамзан Кадиров вибухнув новими погрозами Україні – каже, що в найближчі дні російські війська нібито планують застосувати на Донбасі якісь нові тактичні прийоми і посилити наступ.

Нагадаємо, росіяни самі обстріляли окупований Донецьк з мінометів, намагаючись інсценувати обстріл з підконтрольної Україні території. Проте цю брехню допомогли вирахувати користувачі соціальних мереж.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також:

війна в Україні російські військові вторгнення Росії російські війська новини Донбасу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:28

Лукашенко міг би вторгнутися в Україну: білоруський експерт назвав умови, необхідні для цього

01:59

Даша Квіткова розкрила подробиці нової вагітності

01:55

Росія не візьме Донбас: військовий аналітик пояснив причиниВідео

01:23

Гороскоп Таро на тиждень 6-12 червня: Дівам - гроші, Скорпіонам - хороші новини, Водоліям - важлива зустріч

01:16

Поки в Україні війна: замовчуюча агресію РФ Сєдокова з голими сідницями страждає про минуле

Реклама
00:04

Запорізька область окупована майже на 60% - ОВА

05 червня, неділя
23:52

"Світовий бойкот так чи інакше мав статися": Ольга Сумська підтримує відмову від російської культури

23:31

Чи наважиться Білорусь напасти на Україну: відповідь експертаВідео

22:49

"Прощалися і не знали, чи побачимося знову": Катя Осадча вперше за час війни зустрілася з батьком

22:31

У Криму пенсіонерка облила кров'ю могилу вбитого в Бердянську окупанта

21:53

Українського нардепа затримали в Молдові: він був внесений Білоруссю в базу розшуку Інтерполу

21:40

"Іншої тактики немає": Луганщину рівнятимуть із землею - ГайдайВідео

21:14

Під Харковом ліквідували найзнаменитішого бурята-вагнерівеця Ваху

21:14

Міноборони: Захід повинен зрозуміти, що допомога Україні - це не разова акція

20:57

Україна у важкому матчі мінімально програла Уельсу

20:33

Рената Литвинова показала рідкісне фото Земфіри - співачку складно впізнати

20:15

Росіяни нещадно обстрілюють Харківщину, перешкоджають застосуванню безпілотників

20:10

Прикмети на 7 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:59

"Краще, ніж на колінах": Ектор-Хіменес Браво готовий померти в бою, захищаючи Україну

19:42

Найсмачніший заливний пиріг з ідеальною начинкою: простий рецепт за кілька хвилинВідео

Реклама
19:38

Рашисти закрили Маріуполь на карантин, у місті лютує епідемія

19:20

На Херсонщині п'яні бойовики "ДНР" застрелили подружжя заради розвагиВідео

19:05

Більше, ніж повідомляють: Арестович назвав реальні втрати армії РФВідео

18:50

Прикмети на 6 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:44

Джонсону можуть оголосити вотум недовіри - Sunday Times

18:43

Безглузді ігри Кремля: навіщо Росія обстріляла Донецьк і КиївПогляд

18:39

ЗСУ в мішках відправили додому партію окупантів з офіцерськими званнями

18:07

Оля Полякова розповіла, як Олексій Арестович укладав її в ліжко: "Чоловіки, беріть приклад!"

18:02

Відомий адвокат Масі Найєм важко поранений в голову: він воює проти РФВідео

17:53

"Пропагандисти біснуються від убогості": Барських висловився про свій "концерт" в Росії

17:45

"Прилетіла відповідь за Донецьк": дочка Невзорова радіє смертям українців, вихваляючи Путіна

17:29

Путін побоїться завдати ядерного удару, він просто блефує - ДенисенкоВідео

17:01

На Донбасі знищено одного з командирів окупантів: що відомо про генерала-рашистаВідео

16:38

Україна повинна стати членом ЄС: "це наш моральний обов'язок" - Урсула фон дер ЛяєнВідео

16:35

Війна з Росією – чому все вирішиться вліткуПогляд

16:16

У МВС розкрили сценарій звільнення Донбасу: ЗСУ зайдуть на територію РФВідео

16:13

"Можуть ще два тижні робити вигляд, що він живий": Арестович розповів про життя після смерті ПутінаВідео

16:01

У "ДНР" хочуть стратити полонених іноземців: бойовики назвали їхні іменаВідео

15:41

США відправляють в Україну бойові вертольоти Мі-17

15:41

"А де бікіні?": Івлєєва збентежила фото в прозорому ліфчику

Реклама
15:28

Голова ВР про Угорщину: поливають Україну брудом і відбілюють Росію

15:25

Росіяни зганьбилися ракетним ударом по Києву: в УЗ рознесли заяву РФ про знищення складу танківВідео

15:18

ЄС може відмовитися від російського газу: вже розроблений план - єврокомісарВідео

14:46

"Який сенс приховувати?": Гребенщиков видав все, що думає про ЗМІ в РФ і війну в Україні

14:43

Рашистів вибивають з Херсонщини: ЗСУ звільняють окупований південьВідео

14:38

"Ганяють" літаки в напруженому режимі: Жданов оцінив небезпеку від авіації РФВідео

14:37

ЗСУ влаштували фаєр-шоу на Луганщині: знищили ворожий склад з боєприпасамиВідео

14:22

Чому запанікувала і метушиться РосіяПогляд

14:14

Сергій Стерненко. Матері окупантів скаржаться, що їхніх синів немаВідеоблоги

14:11

У МЗС зажадали від спікера парламенту Угорщини довідку з психлікарніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти