На Донбасі знімальна група ВПС потрапила під обстріл рашистів

На Донбасі журналісти ВВС потрапили під обстріл / фото Укрінформ

На Донбасі кореспондентка британського видання BBC Орла Герін разом зі знімальною групою потрапила під вогонь рашистів, повідомляє видання BBC.

За словами журналістки, під час обстрілу вона разом з групою ховалася в машині.

"Військові кажуть, це була касетна бомба. Вона впала менш ніж за 1,5 км звідси" - сказала вона.

Журналісти також чули вогонь у відповідь на обстріл.

"Добре видно, що війна тут йде дуже активно. І росіяни намагаються наступати", - сказала Орла.

Українські солдати сказали журналістці, що росіяни врахували досвід поразки під Києвом і тепер накривають Схід артилерією. Втім, українці припиняти опір не збираються, адже, як сказав військовослужбовець Іван, Росія вже захопила українську територію розміром з пів-Італії.

Війна в Україні

Щодня в боях на Донбасі гинуть до 100 осіб і близько 500 отримують поранення, заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що кількість цивільних жертв в результаті війни Росії проти України у десятки разів перевищує кількість жертв серед військових.

Він додав, що кількість загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.

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