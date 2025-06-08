РФ для атак по Україні вибирає цілі так, щоб страждали люди - Зеленський

Що сказав Володимир Зеленський:
- Росія б'є по Україні не випадково
- За добу до "Павутини" був наймасованіший удар по Україні
Росія б'є по Україні не випадково, обирає цілі, щоб страждали люди, росіянам здається ніби в такий спосіб вони впливатимуть на політичну ситуацію. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для ABC News.
"Те, що сказав Путін, не є правдою, тому що, якщо ви подивитеся на нашу операцію ("Павутина", - ред.), рівно за добу до операції був наймасованіший удар по Україні. Було 480 або 483 дрони, не враховуючи ракети, тобто тільки дронів було майже півтисячі. Тобто він (Путін - ред.) хотів знайти виправдання до наступних своїх ударів", - сказав Зеленський.відео дня
"Ми розуміємо, що Росія б'є абсолютно не випадково, хоча цілі вибирають часто дуже випадково, тобто щоб люди страждали", - додав президент.
Він нагадав, що росіяни продовжували завдавати ударів, коли говорили про перемир'я або припинення вогню.
"Тобто їм (росіянам - ред.) здається, що таким тиском вони будуть впливати на ситуацію потім політичну", - сказав Зеленський.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 6 червня, сталася ракетно-дронова атака РФ на Київ - пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Були зафіксовані пошкодження щонайменше в шести районах Києва.
Главред розповів подробиці атаки РФ по Україні в ніч на 6 червня - Тернопіль був без світла, у Луцьку було пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку загинули хлопець і дівчина.
Президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні 6 червня. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Були загиблі, поранено 49 осіб.
У ніч на 7 червня був удар по 9-поверхівці, десятки поранені, три людини загинули - РФ масовано вдарила по Харкову. Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.
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