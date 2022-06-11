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Експрезидент Газпромбанку захищає Україну у війні проти Росії

11 червня 2022, 19:53

Наприкінці квітня стало відомо, що віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв виїхав з Росії в Україну.

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Волобуєв воює проти Росії

Експрезидент російського Газпромбанку Ігор Волобуєв вступив до легіону "Свобода Росії".

Тепер російський топ-чиновник воює за Україну проти злочинного путінського режиму.

Наприкінці квітня стало відомо, що віце-президент Газпромбанку ігор Волобуєв виїхав з Росії в Україну і вступив там в територіальну оборону Києва, повідомив він The Insider.

Також Волобуєв розповів, що народився в Охтирці Сумської області України. Зараз там пеебуває його батько, молодший брат і друзі.

"Буквально за кілька днів я вирішив, що більше в Росії жити не можу. Тому що росіяни вбивали мого батька, вбивали моїх знайомих, близьких друзів. Мій батько місяць жив у холодному підвалі. Мені говорили люди, яких я знаю з дитинства, що їм за мене соромно. Знаєте, що мені сказали? "Щоб ми більше ніколи не чули, що ти охтирчанин, що ти українець. Ніколи". Я зібрав речі і 2 березня полетів з Росії", – говорить Волобуєв.

Він зазначив, що до цього більше шести років працював у Газпромбанку, а до цього 16 років був співробітником Газпрому, "з яких дев'ять років, по суті, був начальником пресслужби".

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Волобуєв також розповів, що з 2004 року хотів повернутися в Україну, але не міг зробити цього за сімейними обставинами. Він назвав агресію Росії проти України "військовим злочином".

"Це злочин з боку Путіна, російської влади і, насправді, російського народу. Тому що тут вбиває українців не Путін, краде унітази не Путін, гвалтує жінок не Путін. Це і є російський народ. І я, хоч і за національністю українець, теж несу за це відповідальність. Мені за це соромно, я буду каятися за це все життя, тому що на мені подвійна відповідальність – я ж не просто росіянин. Я народився тут, я прожив тут 18 років, тому відповідаю подвійно і втричі", – сказав Волобуєв.

Раніше в розвідці заявили, що в Росії зараз спостерігається нестача високоточної зброї, але в економічному плані країна-агресор може продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року.

Зазначимо, що на сьогодні Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України. Як заявив старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

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війна в Україні Газпром Газпромбанк
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