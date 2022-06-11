"Безглуздо звинувачувати Україну в ігноруванні підготовки до війни": Подоляк відповів на заяву Байдена

Подоляк відповів на заяву Байдена про ігнорування Україною підготовки РФ до війни/ Офіс президента, Reuters

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, це безглуздо звинувачувати Україну в ігноруванні підготовки до широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави у той час, як вона мужньо бореться уже понад 100 днів.

Так Подоляк відповів на закиди президента США Джо Байдена, який раніше сказав, нібито президент України Володимир Зеленський не звертав уваги на попередження про те, що Росія вторгнеться в Україну.

За словами Подоляка, влада України дуже добре розуміла, що задумала РФ. На столі у Зеленського постійно були аналітичні звіти з цього приводу, які базувалися на даних розвідки. Проте ніхто не знав, яким буде масштаб цього вторгнення, пише ТСН.

"Президент також уважно реагував на всі слова та попередження наших партнерів. Питання завжди було лише у тому, яким саме буде обсяг вторгнення? Поза сумнівом, обсяг вторгнення, який ми побачили 24 лютого, шокував багато країн, включаючи наших партнерів", – зазначив радник голови ОП.

Він пояснив, що Україна готувалася до повномасштабного вторгнення Росії.

"Ще раз повторю: Україна розуміла наміри росіян, чекала на той чи інший агресивний сценарій, готувалася до нього. Про що свідчить, серед іншого, розподіл складів боєприпасів і зброї в цілому, блискавична реакція на багаторівневе вторгнення та розбудова оборонних можливостей, ефективне введення в перший тиждень дистанційних ударів, що різко зламали первинні російські плани", – наголосив він.

Проте передбачити, яким саме буде обсяг цього вторгнення, було неможливо, зазначив Подоляк. За його словами, якби наперед було відомо, що Росія може вдарити ракетами по багатьох містах та інших населених пунктах одночасно, то тоді виходить, що евакуації підлягала б вся країна, що зробити практично неможливо.

У той же час держуправління зуміло швидко стати на "воєнні рейки", додав Подоляк.

Він також звернув увагу, що інші держави зараз звинувачують у чомусь Україну, хоча самі не змогли попередити чи зупинити широкомасштабну агресію РФ у нашій державі.

"Мені здається, що безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться у повноцінній війні проти набагато ресурснішого опонента, якщо ключові країни не зуміли превентивно зупинити мілітаристські апетити РФ, чудово їх знаючи", – наголосив Подоляк.

Заява Байдена про ігнорування Україною попереджень

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський не звертав уваги на попередження про те, що Росія вторгнеться в Україну.

В ОП відповіли на такі закиди. За словами речника Зеленського Сергія Нікіфорова, президент України просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ, але партнери "не хотіли чути".

Читайте також: