Війна в Україні - В'єтнам для Путіна, який стане ганебною поразкою - американський адмірал

Війна в Україні - В'єтнам для Путіна, каже адмірал флоту США / Alexey Franskoy / Flickr / УНІАН

Для російського диктатора Володимира Путіна загарбницька війна, яку він розпочав проти України, вже стала "особистим В'єтнамом". Але Росія, країна-агресор, зараз перебуває в набагато гіршій ситуації, ніж США в кінці 60-х. про це говорив відомий американський флотоводець-адмірал Джеймс Ставрідіс, у своїй колонці для авторитетного видання Time

Офіцер особливо зазначив, що агресія російського диктатора Путіна проти України точно завершиться для нього поразкою.

Ставрідіс зазначив, що закінчення російсько-української війни не видно поки навіть у першому наближенні. І саме на тлі такого стану речей на Заході (і в ЗМІ, і серед політиків) все голосніше звучатимуть переконання ‒ мовляв, краще погодитися на умови російського диктатора.

За словами адмірала, є чимала небезпека того, що рішучість НАТО допомагати Києву протистояти російським агресорам поступово стихатиме з економічних причин.

Ставрідіс, однак, нагадав - він досить вже пожив і пам'ятає військову кампанію США проти В'єтнаму. І те, що зараз відбувається в Україні, йому все більше нагадує "цю невдалу для Америки війну".

"Те, що повинно було стати блискавичною перемогою, обернулося складною і некрасивою війною з поразкою в кінці. Ось тільки Росія зараз в гіршій ситуації, ніж колись США. Місцеве населення у В'єтнамі нерідко вітало американців, в Україні Росію ненавидять", – підсумував флотоводець.

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Нагадаємо, раніше британське видання The Sun писало, що президент країни-агресора Володимир Путін пережив п'ять замахів. І тепер так боїться за смерті, що його охороняють цілодобово елітна команда снайперів.

"У снайперів є одна дуже важлива задача - знайти інших стрільців і" прибрати їх", перш ніж вони отримають можливість натиснути на курок. Кажуть, що російський президент став одержимий ідеєю, що хтось хоче його вбити. І це змушує його шукати захисту в своєму ізольованому бункері", - писали журналісти.

До того в пресі - і західній, і вітчизняній, багато разів публікувалася непідтверджена інформація про те, що російський диктатор Путін давно страждає від небезпечного захворювання.

Як писали ЗМІ з посиланням на навколокремлівського олігарха, медики виявили діагноз Путіна - рак крові.

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