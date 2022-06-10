Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, їх мета - вся Україна - ГУР

Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, їх мета-вся Україна / УНІАН

У Росії зараз спостерігається нестача високоточної зброї, але в економічному плані країна-агресор може продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року.

З такою заявою виступив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, якого цитує прес-служба відомства. Він зазначив, що РФ пустила в бій старі ракети радянського зразка.

"Ми помітили, що Росія виробляє набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети", – розповів Скібіцький.

Також він зазначив, що російські економічні ресурси дозволять країні-окупанту продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року.

читайте такожПутін переплутав століття, або Навіщо бункерний Дід почав війну"Кремлівське керівництво, можливо, буде намагатися заморозити війну на певний проміжок часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їх мета - вся Україна і не тільки", - заявив представник ГУР МО.

Зазначимо, що на сьогодні Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України. Як заявив старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

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