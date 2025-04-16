Дрони не можуть замінити артилерію: експерт пояснив головну причину

Киричевський пояснив причину масового використання дронів.

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Дрони не можуть повністю повторити ефективність артилерії / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

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Чому дрони не замінюють артилерію на війні

Наскільки вигідно купувати снаряди замість БПЛА

Попри активне використання дронів на полі бою, вони не здатні повністю замінити артилерію, переконаний військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

Експерт пояснив, що нинішній високий рівень ураження за допомогою дронів зумовлений нестачею артилерійських снарядів. Подібна ситуація спостерігається й у росіян, які, навіть за умови постачань снарядів із Північної Кореї, змушені активно використовувати безпілотники.

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"Якби у нас було достатньо снарядів, то дрони не мали б великого значення. Відповідно, розмови про дешевизну дронів і тому не потрібно купувати снаряди є контрпродуктивними. Адже понад 60-80% дронів на лінії фронту ламаються під час виконання бойових задач", — зазначив Киричевський.

Він також підкреслив, що вартість снарядів зросла, але питання ефективності залишається ключовим.

Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка: Главред

"Виникає питання про те, що купувати вигідніше — 1 снаряд за $3000, хоча фактична ціна його сьогодні становить вже $8000, чи витрачатись на дрони, які постійно ламаються у процесі. І ще одне. Європейці роблять снаряди самостійно, а от щодо дронів, то ми залежні від Китаю", — додав експерт.

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Як повідомляв Главред, Вадим Сухаревський у середині грудня минулого року заявив, що у ЗСУ є лазерна зброя Тризуб. Комплекс дозволяє збивати ворожі військові літаки на відстані 2 тисячі кілометрів.

Крім того, Українські захисники почали застосовувати на фронті українські безпілотні авіаційні комплекси В-1. Про це повідомляє Міноборони України.

Також Україна розробляє нові наземні бойові безпілотники, які управляються через волоконно-оптичний кабель, що дає змогу обходити російські засоби радіоелектронної боротьби.

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FPV-дрон - що це таке FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

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