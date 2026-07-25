Посадити один раз - і милуватися роками: названо найневибагливіші квіти

Будлея настільки витривала, що здатна рости навіть у найнесподіваніших місцях - від пустирів до тріщин у дорожньому покритті.

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Будлея стане окрасою ділянки / Колаж: Главред, фото: Pexels/Christian Himmel, Pixabay/Nowaja

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Будлея відрізняється тривалим і рясним цвітінням

Рослина здатна рости навіть у найнесподіваніших місцях

Будлея вважається одним із найневибагливих декоративних чагарників, хоча багато садівників незаслужено не звертають на неї уваги.

Вона відрізняється тривалим і рясним цвітінням, а під час сезону буквально приваблює до саду метеликів, бджіл та інших корисних комах, повідомляє Express.

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Рослина настільки витривала, що здатна рости навіть у найнесподіваніших місцях - від пустирів до тріщин у дорожньому покритті.

Якщо надати будлеї достатньо простору, вона швидко розростається, перетворюючись на ефектний кущ із густою кроною та ароматними суцвіттями. Під час цвітіння солодкий запах поширюється по всій ділянці, створюючи справжній магніт для запилювачів. Найкраще чагарник розвивається на сонячних ділянках із добре дренованим ґрунтом, хоча здатний пристосовуватися до найрізноманітніших умов.

Для активного росту бажано висаджувати будлею в родючий ґрунт. Її можна виростити з насіння, однак навіть молодий саджанець за кілька років перетворюється на велику декоративну рослину.

Щоб кущ зберігав акуратну форму, його необхідно щорічно обрізати. Укорочення пагонів приблизно наполовину запобігає надмірному розростанню, стимулює появу нових гілок і допомагає підтримувати компактні розміри.

Оптимальною вважається висота та ширина рослини близько 1–2 метрів. Весняна обрізка особливо важлива, оскільки квіткові суцвіття формуються на молодих пагонах поточного року. Завдяки цьому кущ можна регулярно омолоджувати, зберігаючи пишне цвітіння від сезону до сезону.

Згодом фіолетові або білі суцвіття поступово в’януть, починаючи з нижньої частини китиці, після чого на їхньому місці дозрівають насіння. Поки на кущі залишаються квітки, він продовжує приваблювати комах-запилювачів.

Будлея належить до листопадних рослин: з настанням холодів вона скидає листя, а навесні знову пускає молоді пагони й швидко відновлює свою декоративність.

/ Інфографіка: Главред

Дивіться відео - секрет декоративних рослин

У цьому сюжеті автор розповідає про декоративні рослини, які здатні стати справжньою окрасою саду. Особливу увагу приділяється буддлеї, відомій своїм насиченим ароматом і пишним цвітінням. Автор зазначає, що навіть кілька гілок цього чагарнику разом із деревоподібною гортензією здатні наповнити простір приємним запахом.

Крім того, автор згадує відомого німецького селекціонера та садівника Карла Ферстера, який зробив величезний внесок у популяризацію багаторічних рослин. У ролику розповідається, що один із виведених ним сортів флоксів був названий на честь його дружини Єви. Окремо відзначається особлива любов Ферстера до дельфініумів, які він називав "квітами неба і моря", а також його багаторічна робота з розвитку культури вирощування декоративних багаторічників.

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Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk - це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

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