Наступна ціль може змінити все: розкрито нові плани ударів по об’єктах РФ

Важливе із заяв Загороднього:
- Україна може почати наносити удари по газовій інфраструктурі РФ
- Удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував перспективу розширення ударів по цілях у країні-агресорі РФ.
"Україна готується. Адже ми ще не зачіпали газову інфраструктуру РФ. Це буде окремий виклик для росіян, тому що на газі у них працюють практично всі електростанції", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.
За словами експерта, удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ.
"Адже вже зараз вводять обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів і на продаж палива мешканцям інших міст. Все це ми переживали в Радянському Союзі, коли кожна республіка не дозволяла вивозити ресурси зі своєї території", - пояснив він.
На думку експерта, надалі в РФ почнуться проблеми з бізнесом і виробництвом, із постачанням продуктів харчування та багатьма іншими речами.
"Суто теоретично, якщо сьогодні РФ припинить війну і виведе війська з території України, ймовірно, її якось підтримають. Однак цього не буде, адже поки Путін при владі, він буде воювати", - додав Загородній.
Дивіться відео - інтерв’ю Тараса Загороднього:
Масована атака на об’єкти РФ: що відомо
У ніч на 9 червня Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили серію ударів по військових та інфраструктурних об’єктах на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили українські військові, ударні безпілотники вразили 36 цілей, розташованих у глибокому тилу противника.
Серед уражених об’єктів - пункти управління, радіолокаційні станції, логістичні вузли, а також інфраструктура, що забезпечує російські війська паливом та енергоресурсами.
Удари вглиб РФ - новини за темою
"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке займається виробництвом російської зброї.
Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.
Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.
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Про персону: Тарас Загородній
Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.
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