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Наступна ціль може змінити все: розкрито нові плани ударів по об’єктах РФ

Олексій Тесля
25 липня 2026, 18:36
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Удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ, вважає Тарас Загородній.
Дрони атакували Москву - горить нафтопереробний завод
Україна завдає ударів по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливе із заяв Загороднього:

  • Україна може почати наносити удари по газовій інфраструктурі РФ
  • Удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував перспективу розширення ударів по цілях у країні-агресорі РФ.

"Україна готується. Адже ми ще не зачіпали газову інфраструктуру РФ. Це буде окремий виклик для росіян, тому що на газі у них працюють практично всі електростанції", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, удари України призводять до розпаду єдиного економічного простору РФ.

"Адже вже зараз вводять обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів і на продаж палива мешканцям інших міст. Все це ми переживали в Радянському Союзі, коли кожна республіка не дозволяла вивозити ресурси зі своєї території", - пояснив він.

На думку експерта, надалі в РФ почнуться проблеми з бізнесом і виробництвом, із постачанням продуктів харчування та багатьма іншими речами.

"Суто теоретично, якщо сьогодні РФ припинить війну і виведе війська з території України, ймовірно, її якось підтримають. Однак цього не буде, адже поки Путін при владі, він буде воювати", - додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв’ю Тараса Загороднього:

Масована атака на об’єкти РФ: що відомо

У ніч на 9 червня Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили серію ударів по військових та інфраструктурних об’єктах на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили українські військові, ударні безпілотники вразили 36 цілей, розташованих у глибокому тилу противника.

Серед уражених об’єктів - пункти управління, радіолокаційні станції, логістичні вузли, а також інфраструктура, що забезпечує російські війська паливом та енергоресурсами.

Наступна ціль може змінити все: розкрито нові плани ударів по об’єктах РФ
/ Главред

Удари вглиб РФ - новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке займається виробництвом російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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