Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

"Золота Дзига-2026": оголошено переможців кінопремії

Віталій Кірсанов
25 липня 2026, 22:20
google news Підпишіться
на нас в Google
Переможцем кінопремії "Золота Дзига" у номінації "Найкращий фільм" стала стрічка "Ти - Космос" режисера Павла Острікова.
Оголошено переможців кінопремії
Оголошено переможців кінопремії "Золота Дзига-2026" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Фільм "Ти - Космос" переміг у двох головних категоріях
  • Актора Василя Кухарського нагородили посмертно за роль у фільмі "Киснева станція"

У суботу, 25 липня, у Києві завершилася десята, ювілейна церемонія Національної кінопремії "Золота Дзига". Про це повідомляється на сторінці премії у Facebook.

Кінострічка режисера Павла Острикова "Ти - Космос" перемогла у двох головних категоріях - "Найкращий фільм" та "Найкраща режисура", а також здобула низку інших нагород вечора.

відео дня

Окрім "Ти - Космос", за номінацію "Найкращий фільм" змагалися: "2000 метрів до Андріївки"; "Війна очима тварин"; "Медовий місяць"; "Пісні повільно палаючої землі"; "Сірі бджоли".

У номінації "Найкраща режисерська робота" (Премія ім. Ю. Г. Ільєнко) переміг Павло Остріков – "Ти – Космос". Також у номінації змагалися: Дмитро Моїсеєв – "Сірі бджоли"; Мстислав Чернов – "2000 метрів до Андріївки".

У номінації "Найкращий сценарій" переміг Павло Остріков із фільмом "Ти – Космос". Також у номінації брали участь: Дмитро Моїсеєв із фільмом "Сірі бджоли"; Жанна Озирна, "Медовий місяць".

У номінації "Найкращий документальний фільм" переміг "2000 метрів до Андріївки" (реж. Мстислав Чернов).

У номінації "Найкращий ігровий серіал" переміг серіал "Обмежено придатні" (реж. Аркадій Непіталюк).

У номінації "Найкраща жіноча роль" перемогла Марина Кошкіна за роботу у фільмі "Війна очима тварин".

У номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" перемогла Ірма Вітовська за роль у фільмі "Малевич".

У номінації "Найкраща чоловіча роль" переміг Володимир Кравчук за роботу у фільмі "Ти - Космос".

У номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" переміг Василь Кухарський (посмертно) за роль у фільмі "Киснева станція".

У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" (Премія ім. Ю. А. Мінзянова) перемогу здобув фільм "Великодній день".

Крім того, лауреатом Премії за внесок у розвиток українського кінематографа став Сергій Буковський.

Серед іншого, режисер і кінооператор Артем Рижиков став лауреатом премії в номінації "Відкриття року". Цією нагородою відзначають кінематографістів, які своїми роботами відкривають нові творчі горизонти українського кіно та заявляють про себе як про яскравих представників сучасної української кіноіндустрії.

У 2025 році Рижиков представив документальний фільм "Простий солдат" про свою службу в лавах сил оборони України, який став найкращим українським документальним фільмом на 16-му Одеському міжнародному кінофестивалі.

Новини кіно

Раніше "Главред" повідомляв, що 63-річний культовий режисер Квентін Тарантіно зіграє одну з головних ролей у новому фільмі режисера Джеймі Адамса. У зйомках сцени беруть участь Тарантіно та 58-річна співачка Кайлі Міноуг.

Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар'єру в кіно. Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з’являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".

У Голлівуді готують нову версію культового фільму жахів "Кошмар на вулиці В’язів". Студія Paramount Pictures придбала права на екранізацію оригінального сценарію фільму 1984 року. Судячи з усього, майбутній проєкт буде прямим ремейком картини Веса Крейвена.

Вас може зацікавити:

Що відомо про премію "Золота дзига"

"Золота дзига" - українська національна кінопремія, яку щорічно з 2017 року вручає Українська кіноакадемія.

Нею відзначають професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Переможців обирають усі члени кіноакадемії шляхом триетапного голосування.

Кінорежисери та актори змагаються за звання найкращого фільму, найкращої режисерської роботи, найкращої акторської гри тощо.

Головним символом Національної кінопремії є статуетка "Золота дзига", яка символізує стрімкий і безперервний розвиток українського кінематографа. Крім того, назва нагадує про творчу спадщину видатного кінематографіста Дзиги Вертова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Золота Дзиґа новини України новини шоу бізнесу новини України та світу новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мобілізація в РФ вже не межа: Зеленський розкрив наступний крок Путіна

Мобілізація в РФ вже не межа: Зеленський розкрив наступний крок Путіна

21:43Україна
Окупанти завдали удару по складу логістичного оператора у Запоріжжі

Окупанти завдали удару по складу логістичного оператора у Запоріжжі

21:18Регіони
Сибіга розніс гру РФ у "дипломатію": розкрито справжню мету Путіна

Сибіга розніс гру РФ у "дипломатію": розкрито справжню мету Путіна

20:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Бункер розміром з місто: як влаштований засекречений підземний мегаполіс

Бункер розміром з місто: як влаштований засекречений підземний мегаполіс

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

Китайський гороскоп на завтра, 26 липня: Бикам — падіння, Драконам — поради

Китайський гороскоп на завтра, 26 липня: Бикам — падіння, Драконам — поради

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

Шанс на мільйон отримають чотири знаки зодіаку - кому дуже пощастить

Шанс на мільйон отримають чотири знаки зодіаку - кому дуже пощастить

Останні новини

22:22

Літо чи зима — коли краще клеїти шпалери: 5 головних правил ремонту

22:20

"Золота Дзига-2026": оголошено переможців кінопремії

22:06

Захист від блискавки в квартирі: що категорично заборонено робити

21:43

Мобілізація в РФ вже не межа: Зеленський розкрив наступний крок ПутінаВідео

21:18

Окупанти завдали удару по складу логістичного оператора у ЗапоріжжіФотоВідео

З Драпатим росіянам на фронті буде "весело", а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – КоваленкоЗ Драпатим росіянам на фронті буде «весело», а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – Коваленко
20:39

Гіркі огірки більше не проблема: як закрити ідеальну закуску на зиму

20:37

Астрологи назвали місяці народження людей із видатним красномовством

20:36

Сибіга розніс гру РФ у "дипломатію": розкрито справжню мету Путіна

20:02

Любовний гороскоп на 27 липня – 2 серпня: Діві — шлюб, Терезам — чесність

Реклама
19:57

Гороскоп на завтра, 26 липня: Водоліям - подарунок, Ракам - проблема

19:35

Українські війська вперше знищили російський "аналог" HIMARS — ЗМІ

19:29

Сад, наче з лісової казки: які рослини перетворять тінь під деревами на красуВідео

19:10

Тишкевич оприлюднив план: переговори між Україною та Росією до осені та нова угода щодо зернаПогляд

19:07

Капуста 100% завʼяжеться і будуть великі головки: городник поділився секретомВідео

18:47

День працівника торгівлі 2026 в Україні: привітання, картинки і листівки

18:43

Україна вдарила по кораблях з Ірану: в Defense Express розкрили деталі атаки

18:37

"Гинуть люди братніх народів": Токаєв запропонував Путіну припинити війну в Україні

18:36

Наступна ціль може змінити все: розкрито нові плани ударів по об’єктах РФВідео

18:17

Незвичне для іноземців українське слово: що воно означає

18:02

Драпатий зірвав небезпечний сценарій для ЗСУ: про який ризик йдеться

Реклама
17:49

Пугачова назвала дві умови для приїзду до Києва: "Давайте швиденько"Відео

17:42

Троянди цвістимуть до осені: секретний прийом вбереже кущі від небезпечної хворобиВідео

17:33

Другий урожай огірків — реальний: агроном показав, що зробити за один тижденьВідео

17:13

"Вибачте, мені боляче": Джон Бон Джові перервав концерт і покинув сценуВідео

16:54

"Нехай бояться": Коваленко розкрив, що чекає на РФ на фронті з приходом Драпатого

16:38

5 незвичних способів носити хустку: образ заграє новими фарбамиВідео

16:23

Захист небес і успіх: яке благословення приховує місяць народження

16:14

26 липня - Єрмолаєв день: час викопувати картоплю та збирати перші яблука

16:11

Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня: Ракам — спокій, Козерогам — гроші

15:55

Мобілізація по-новому: які зміни готує Драпатий та що буде з ТЦК і "бусифікацією"

15:41

"Мій новий стиль": Ксенія Мішина зважилася на стрижку

15:38

30 років полювання на "монстра": рибалка зловив щуку і ледь зміг її втримати

15:24

Гороскоп таро на тиждень 27 липня – 2 серпня: Левам — мудрість, Ракам — спокій

15:12

Помер режисер фільмів "Маска" та "Кошмар на вулиці В’язів"

15:04

Китайський гороскоп на 27 липня – 2 серпня: Драконам — визнання, Коням — успіх

14:58

Як позбутися пня в саду без лопати та важкої техніки: найлегший спосіб

14:56

Що посіяти в серпні, щоб швидко зібрати врожай: місячний календар

14:33

Під чужим ім'ям і з новим Межигір'ям: ЗМІ дізналися, як і де зараз живе Янукович

14:15

Секрет досвідчених господинь: як легко помити вікна без розводів влітку

14:14

Пляжні, кухонні чи лазневі: які рушники потрібно прати щодня

Реклама
14:08

20 і більше помідорів з одного куща: городниця показала, як в рази збільшити урожайВідео

13:59

"Війна дуже змінила його": яким став хореограф-військовий Дікусар

13:40

Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо

13:19

Одна помилка наприкінці липня може зіпсувати гортензії: що варто зробити прямо зараз

13:03

"У залі всі плакали": Лайма Вайкуле вперше виконала українську піснюВідео

12:55

Яка кількість дітей у сім'ї сприяє найменшому стресу для батьків

12:52

Бункер розміром з місто: як влаштований засекречений підземний мегаполісВідео

12:45

Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі

11:58

Як відмити духовку від нагару без хімії - виглядатиме як нова за 35 хвилин

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 26 липня: Бикам — падіння, Драконам — поради

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти