"Золота Дзига-2026": оголошено переможців кінопремії

Коротко:
- Фільм "Ти - Космос" переміг у двох головних категоріях
- Актора Василя Кухарського нагородили посмертно за роль у фільмі "Киснева станція"
У суботу, 25 липня, у Києві завершилася десята, ювілейна церемонія Національної кінопремії "Золота Дзига". Про це повідомляється на сторінці премії у Facebook.
Кінострічка режисера Павла Острикова "Ти - Космос" перемогла у двох головних категоріях - "Найкращий фільм" та "Найкраща режисура", а також здобула низку інших нагород вечора.
Окрім "Ти - Космос", за номінацію "Найкращий фільм" змагалися: "2000 метрів до Андріївки"; "Війна очима тварин"; "Медовий місяць"; "Пісні повільно палаючої землі"; "Сірі бджоли".
У номінації "Найкраща режисерська робота" (Премія ім. Ю. Г. Ільєнко) переміг Павло Остріков – "Ти – Космос". Також у номінації змагалися: Дмитро Моїсеєв – "Сірі бджоли"; Мстислав Чернов – "2000 метрів до Андріївки".
У номінації "Найкращий сценарій" переміг Павло Остріков із фільмом "Ти – Космос". Також у номінації брали участь: Дмитро Моїсеєв із фільмом "Сірі бджоли"; Жанна Озирна, "Медовий місяць".
У номінації "Найкращий документальний фільм" переміг "2000 метрів до Андріївки" (реж. Мстислав Чернов).
У номінації "Найкращий ігровий серіал" переміг серіал "Обмежено придатні" (реж. Аркадій Непіталюк).
У номінації "Найкраща жіноча роль" перемогла Марина Кошкіна за роботу у фільмі "Війна очима тварин".
У номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" перемогла Ірма Вітовська за роль у фільмі "Малевич".
У номінації "Найкраща чоловіча роль" переміг Володимир Кравчук за роботу у фільмі "Ти - Космос".
У номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" переміг Василь Кухарський (посмертно) за роль у фільмі "Киснева станція".
У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм" (Премія ім. Ю. А. Мінзянова) перемогу здобув фільм "Великодній день".
Крім того, лауреатом Премії за внесок у розвиток українського кінематографа став Сергій Буковський.
Серед іншого, режисер і кінооператор Артем Рижиков став лауреатом премії в номінації "Відкриття року". Цією нагородою відзначають кінематографістів, які своїми роботами відкривають нові творчі горизонти українського кіно та заявляють про себе як про яскравих представників сучасної української кіноіндустрії.
У 2025 році Рижиков представив документальний фільм "Простий солдат" про свою службу в лавах сил оборони України, який став найкращим українським документальним фільмом на 16-му Одеському міжнародному кінофестивалі.
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Що відомо про премію "Золота дзига"
"Золота дзига" - українська національна кінопремія, яку щорічно з 2017 року вручає Українська кіноакадемія.
Нею відзначають професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Переможців обирають усі члени кіноакадемії шляхом триетапного голосування.
Кінорежисери та актори змагаються за звання найкращого фільму, найкращої режисерської роботи, найкращої акторської гри тощо.
Головним символом Національної кінопремії є статуетка "Золота дзига", яка символізує стрімкий і безперервний розвиток українського кінематографа. Крім того, назва нагадує про творчу спадщину видатного кінематографіста Дзиги Вертова.
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