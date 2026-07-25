Пугачова назвала дві умови для приїзду до Києва: "Давайте швиденько"

Зіркова пара висловила готовність виступити в Києві.

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Алла Пугачова про виступ у Києві / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, pugacheva.hub

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Що Алла Пугачова та Максим Галкін відповіли на запитання про візит до України

За яких умов Примадонна готова виступити в Києві

Російська естрадна співачка Алла Пугачова та гуморист Максим Галкін не виключили можливість свого майбутнього візиту до України. У коментарі "Новини. LIVE" артистка назвала дві умови для свого приїзду до Києва.

Під час фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 артисти поспілкувалися з українськими журналістами та висловили готовність приїхати з концертом до Києва, але лише після закінчення війни. Знаменитості вкотре підкреслили свою солідарність з українцями.

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"Ну, ви ж знаєте, що ми вас підтримуємо", - запевнив Максим Галкін.

Максим Галкін та Алла Пугачова на фестивалі Лайми Вайкуле / фото: instagram.com, pugacheva.hub

Під час спілкування з пресою артистам поставили пряме запитання про можливий візит до України і навіть про проведення концерту. Галкін відреагував стримано.

"Знаєте, ви ставите дивні запитання", - відповів гуморист.

Однак Примадонна проявила більше ініціативи й відкрито звернулася до українців. Артистка зазначила, що не буде проти виступити в Україні, однак для цього потрібні мир і запрошення.

Алла Пугачова про Україну / скрін з відео

"Давайте там, швиденько. Запросіть, заспіваємо разом. Тільки під мирним небом, будь ласка", - емоційно заявила співачка.

Раніше аналогічне запитання журналісти ставили зірковій парі ще на торішньому фестивалі, проте тоді Максим Галкін висловлювався набагато впевненіше. Гуморист заявив, що вони з Аллою Пугачовою обов’язково приїдуть, щойно їм це дозволять.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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