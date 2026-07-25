Пугачова назвала дві умови для приїзду до Києва: "Давайте швиденько"

Ви дізнаєтеся:
- Що Алла Пугачова та Максим Галкін відповіли на запитання про візит до України
- За яких умов Примадонна готова виступити в Києві
Російська естрадна співачка Алла Пугачова та гуморист Максим Галкін не виключили можливість свого майбутнього візиту до України. У коментарі "Новини. LIVE" артистка назвала дві умови для свого приїзду до Києва.
Під час фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 артисти поспілкувалися з українськими журналістами та висловили готовність приїхати з концертом до Києва, але лише після закінчення війни. Знаменитості вкотре підкреслили свою солідарність з українцями.
"Ну, ви ж знаєте, що ми вас підтримуємо", - запевнив Максим Галкін.
Під час спілкування з пресою артистам поставили пряме запитання про можливий візит до України і навіть про проведення концерту. Галкін відреагував стримано.
"Знаєте, ви ставите дивні запитання", - відповів гуморист.
Однак Примадонна проявила більше ініціативи й відкрито звернулася до українців. Артистка зазначила, що не буде проти виступити в Україні, однак для цього потрібні мир і запрошення.
"Давайте там, швиденько. Запросіть, заспіваємо разом. Тільки під мирним небом, будь ласка", - емоційно заявила співачка.
Раніше аналогічне запитання журналісти ставили зірковій парі ще на торішньому фестивалі, проте тоді Максим Галкін висловлювався набагато впевненіше. Гуморист заявив, що вони з Аллою Пугачовою обов’язково приїдуть, щойно їм це дозволять.
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Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
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