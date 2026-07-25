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Україна вдарила по кораблях з Ірану: в Defense Express розкрили деталі атаки

Юрій Берендій
25 липня 2026, 18:43оновлено 25 липня, 19:48
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Аналітики Defense Express пояснили, чому удари по суднах у Каспійському морі стали логічним продовженням тиску Сил оборони на військову логістику РФ.
Україна вдарила по кораблях з Ірану: в Defense Express розкрили деталі атаки
Атака СБУ на Каспії - уражено три судна та платформу РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що пише Defense Express:

  • СБУ вразила три судна та платформу на Каспії
  • Іранська зброя для РФ потрапила під ударо дронів

Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. Внаслідок атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безспосередньо пов'язані із постачанням зброї з Ірану та нафтовидобувну платформу родовища "Філановського" в акваторії Каспійського моря. Про це повідомили аналітики видання Defense Express.

Одним із уражених стало універсальне суховантажне судно Port Olya 2, яке належить підсанкційній російській компанії ТОВ "МГ-Флот". За даними порталу ГУР МОУ "War. Sanctions", це судно використовувалося для перевезення військових вантажів з Ірану до Росії.

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Ще однією ціллю стало судно Begey, що ходить під російським прапором. За інформацією української розвідки, воно також брало участь у транспортуванні військових вантажів, серед яких патрони, артилерійські боєприпаси, бронежилети та шоломи. Крім того, під час окремих рейсів екіпаж відключав автоматичну систему ідентифікації AIS, щоб приховати маршрут судна.

Окремо під удар українських дронів потрапив ракетний катер проєкту 12418 "Молния", який входить до складу російського флоту.

У Defense Express звертають увагу, що такі удари вже не є безпрецедентними. Українські сили раніше вже демонстрували можливість діставати цілі у Каспійському морі, яке розташоване приблизно за тисячу кілометрів від потенційних районів запуску українських далекобійних безпілотників і крилатих ракет.

Аналітики нагадують, що ще на початку травня Сили оборони уразили в Каспійському морі малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" - носій крилатих ракет "Калібр", які Росія неодноразово застосовувала для ударів по території України саме з акваторії Каспійського моря.

"Водночас удари по вантажних суднах, які возять зброю з Ірану до РФ, можна назвати дуже очікуваними - оскільки ще декілька місяців тому, у квітні, РФ та Іран, користуючись перемир'ям із США, спішно активізували трафік через Каспійське море. І суховантажі, залучені для цього, є законними та досить гарними цілями для СОУ", - йдеться у матеріалі.

Як Україна та Росія заганяють США в глухий кут - коментар експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду пояснив, чому удари по російських нафтопереробних заводах нині не викликають негативної реакції з боку Вашингтона, як це було за попередньої американської адміністрації.

На його думку, інтереси України та США в цьому питанні збігаються, адже обидві сторони зацікавлені у витісненні російської нафти зі світового ринку. Експерт зазначив, що для американських нафтовидобувних компаній комфортною є ціна на нафту марки Brent на рівні близько 85 доларів за барель. Якщо ж вартість знижується до 70–73 доларів, прибутковість виробництва падає, а для її збереження необхідно збільшувати обсяги продажів, що передбачає скорочення присутності інших постачальників. На думку Загороднього, таким конкурентом є саме Росія.

Експерт також вважає, що саме цим пояснюється позитивне ставлення Дональда Трампа до ударів по російських нафтопереробних заводах, які він назвав ескалацією заради миру. За словами Загороднього, Сполучені Штати не зацікавлені ні в російській нафті, ні в російських нафтопродуктах.

"Ми вже топимо російські танкери - і тиша. Згадайте, як Байден влаштовував істерику щодо України, розповідаючи нам, що НПЗ - це цивільна інфраструктура. Зараз уже розбомбили що завгодно, але американці нам не кажуть ні слова проти", - зазначає експерт.

Україна вдарила по кораблях з Ірану: в Defense Express розкрили деталі атаки
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Московській області після нічних атак безпілотників було зафіксовано серію потужних вибухів і пожеж. Дрони вразили логістичні об’єкти та нафтобазу, спричинивши масштабні загоряння. За даними ЗМІ, на об’єкті компанії "Мострансснефть" було 24 резервуари загальним об’ємом близько 11,5 тисяч кубометрів пального.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров заявляв про наслідки нічної атаки на нафтобазу та запровадження режиму НС місцевого рівня. Представники регіональної влади повідомляли оголошенння надзвичайної ситуації у промисловій зоні через пожежі після ударів безпілотників. За попередніми даними, цей об’єкт зазнав атаки вже втретє за кілька тижнів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) констатували зростаючий тиск на російську систему ППО у зв’язку з ударами по тиловій інфраструктурі. Фахівці відзначали, що РФ терміново посилює розгортання позицій для ЗРК "Панцир‑С1", намагаючись захистити критичні об’єкти. За оцінками аналітиків, за минулий тиждень Україна вдарила щонайменше по 10 складах Wildberries, що створило додаткове навантаження на ППО РФ.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express - українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор - Сергій Згурець.

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