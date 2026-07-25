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Окупанти завдали удару по складу логістичного оператора у Запоріжжі

Віталій Кірсанов
25 липня 2026, 21:18
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За попередніми даними, йдеться про склад "Нової пошти".
Окупанти завдали удару по складу логістичного оператора у Запоріжжі
Окупанти завдали удару по складу логістичного оператора в Запоріжжі / колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • В результаті удару виникла пожежа
  • Знищено автомобілі, пошкоджено приміщення

У суботу, 25 липня, російські окупанти завдали удару по складу логістичного оператора в Запоріжжі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, йдеться про склад "Нової пошти".

відео дня

В результаті удару виникла пожежа, знищено автомобілі, пошкоджено приміщення.

Про загиблих або постраждалих поки що не повідомляється.

  • Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі
    Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі
    Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі
    Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі
    Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі
    Росіяни атакували склад логістичного оператора у Запоріжжі Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Дивіться відео наслідків атаки на Запоріжжя

Атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, 21 липня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В результаті ворожої атаки було пошкоджено житловий будинок. Відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки - 17-річного юнака та 23-річну дівчину.

"Главред" раніше повідомляв, що в понеділок, 20 липня, російські війська вперше застосували керовану авіаційну бомбу для удару по Павлограду Дніпропетровської області. В результаті атаки загинули дві людини, ще щонайменше 15 цивільних отримали поранення.

Крім того, вранці 20 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За словами голови Одеської ОДА Сергія Лисака, внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура.

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Про особу: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988 року, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 року - міський голова Мелітополя.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії, місто Мелітополь було окуповане. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі мешканців міста вийшли на протест з вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 року указом президента України призначений головою Запорізької ОДА.

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