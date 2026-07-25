Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Гинуть люди братніх народів": Токаєв запропонував Путіну припинити війну в Україні

Віталій Кірсанов
25 липня 2026, 18:37оновлено 25 липня, 19:16
google news Підпишіться
на нас в Google
За словами Токаєва, війну необхідно призупинити, а потім відновити переговорний процес на основі так званої "стамбульської формули 2.0".
Токаєв запропонував Путіну призупинити війну в Україні
Токаєв запропонував Путіну заморозити війну в Україні / колаж: Главред, фото: RIA_Kremlinpool, akorda.kz

Коротко:

  • Токаєв відмовився бути посередником у врегулюванні військового конфлікту
  • Токаєв запевнив Путіна, що позиція Казахстану щодо РФ залишається незмінною

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував російському диктатору Володимиру Путіну заморозити війну в Україні за сприяння інших країн. Про це він заявив під час XXII Форуму міжрегіонального співробітництва Казахстану та Росії в Омську, пишуть російські ЗМІ.

За словами казахстанського лідера, війну необхідно заморозити, а потім відновити переговорний процес на основі так званої "стамбульської формули 2.0". Токаєв підкреслив, що не має наміру виступати посередником у врегулюванні військового конфлікту.

відео дня

"Може, конфлікт уже варто заморозити й повернутися до Стамбульських домовленостей 2.0. Звісно, під гарантією великих держав на кшталт США. Я категорично відмовляюся бути посередником", - підкреслив президент Казахстану.

Токаєв також зазначив, що, оскільки до нього нібито неодноразово зверталися з пропозиціями щодо посередництва, він вважає за необхідне озвучити власне бачення можливого завершення війни. За його словами, під час попередніх переговорів у Стамбулі сторони нібито досягли суттєвого прогресу, який міг би стати основою для нового етапу діалогу.

Окремо президент Казахстану озвучив й інші тези, що відповідають риториці Москви.

Він назвав українців і росіян "братськими народами" та висловив жаль з приводу загибелі "молодих людей" з обох сторін. Крім того, Токаєв припустив, що війна нібито "на руку" неназваним "противникам".

"Оскільки, звичайно, шкода, що гинуть молоді люди братніх народів Росії та України, і все це треба зупиняти, оскільки те, що відбувається, на мій погляд, грає на руку й радує супротивників", - зазначив Токаєв.

Крім того, президент Казахстану запевнив Путіна, що позиція його країни щодо Росії залишається незмінною.

"Що стосується позиції Казахстану щодо Росії, не сумнівайтеся, ми завжди вважали і вважаємо Росію великою державою, як я вже сказав. Про це я говорю на всіх міжнародних форумах, і ми віддані стратегічній співпраці з Росією, союзницьким відносинам, як би важко це не було. І ось нинішній форум є тому підтвердженням", - додав Токаєв.

У відповідь диктатор Путін пообіцяв "проінформувати" Токаєва.

"Щодо українського напряму, то я вас у ході нашої розмови сьогоднішньої обов'язково поінформую в деталях", - заявив Путін.

Дивіться відео з заявами Токаєва:

Коли війна почне наближатися до завершення - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Івана Ступака, у разі подальшого посилення тиску на логістику російська армія може зіткнутися з необхідністю скоротити активність на окремих ділянках фронту.

Саме тому в Києві припускають, що до кінця року військова динаміка може помітно змінитися, а інтенсивність бойових дій - знизитися порівняно з нинішнім рівнем. І, можливо, після листопада 2026 року війна наближатиметься до завершення.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, Кремль остаточно відмовився повертати Україні частину окупованих територій і планує перетворити прикордонні райони Сумської та Харківської областей на буферні зони. Про це повідомили джерела Bloomberg, наближені до Кремля.

Зазначимо, що, незважаючи на регулярні заяви про готовність до дипломатичного врегулювання, Кремль визнав, що найближчим часом не бачить передумов для відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Таку оцінку Песков озвучив, коментуючи інформацію про готовність Туреччини й надалі виконувати роль посередника між сторонами.

Раніше повідомлялося, що Росія поки що не виявляє ознак готовності до повноцінного мирного діалогу з Україною. За оцінками джерел, Москва має намір затягувати переговорний процес, повідомляє Financial Times.

Читайте також:

Про особу: Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв - чинний президент Республіки Казахстан і верховний головнокомандувач її збройних сил. Він обіймає посаду глави держави з 20 березня 2019 року.

Народився 17 травня 1953 року.

Закінчив престижний Московський державний інститут міжнародних відносин (МГІМО), є дипломатом і доктором політичних наук.

Обіймав високу посаду заступника Генерального секретаря ООН та очолював представництво ООН у Женеві.

У різні роки працював міністром закордонних справ Казахстану, прем’єр-міністром країни, а також головою Сенату Парламенту.

Став президентом після добровільної відставки першого президента країни Нурсултана Назарбаєва у 2019 році. Пізніше здобув перемогу на позачергових президентських виборах.

Після масштабних протестів і заворушень у Казахстані в січні 2022 року Токаєв усунув Назарбаєва з решти ключових посад (включно з Радою Безпеки) і оголосив курс на побудову "Нового Казахстану", провівши конституційну реформу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Казахстан Касим-Жомарт Токаєв новини Казахстану війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українські війська вперше знищили російський "аналог" HIMARS — ЗМІ

Українські війська вперше знищили російський "аналог" HIMARS — ЗМІ

19:35Фронт
Україна вдарила по кораблях з Ірану: в Defense Express розкрили деталі атаки

Україна вдарила по кораблях з Ірану: в Defense Express розкрили деталі атаки

18:43Війна
"Гинуть люди братніх народів": Токаєв запропонував Путіну припинити війну в Україні

"Гинуть люди братніх народів": Токаєв запропонував Путіну припинити війну в Україні

18:37Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

Китайський гороскоп на завтра, 26 липня: Бикам — падіння, Драконам — поради

Китайський гороскоп на завтра, 26 липня: Бикам — падіння, Драконам — поради

Бункер розміром з місто: як влаштований засекречений підземний мегаполіс

Бункер розміром з місто: як влаштований засекречений підземний мегаполіс

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

Як почистити весь килим за лічені хвилини: завдяки одній хитрості він засяє як новий

Як почистити весь килим за лічені хвилини: завдяки одній хитрості він засяє як новий

Останні новини

19:35

Українські війська вперше знищили російський "аналог" HIMARS — ЗМІ

19:29

Сад, наче з лісової казки: які рослини перетворять тінь під деревами на красуВідео

19:10

Тишкевич оприлюднив план: переговори між Україною та Росією до осені та нова угода щодо зернаПогляд

19:07

Капуста 100% завʼяжеться і будуть великі головки: городник поділився секретомВідео

18:47

День працівника торгівлі 2026 в Україні: привітання, картинки і листівки

З Драпатим росіянам на фронті буде "весело", а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – КоваленкоЗ Драпатим росіянам на фронті буде «весело», а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – Коваленко
18:43

Україна вдарила по кораблях з Ірану: в Defense Express розкрили деталі атаки

18:37

"Гинуть люди братніх народів": Токаєв запропонував Путіну припинити війну в Україні

18:36

Наступна ціль може змінити все: розкрито нові плани ударів по об’єктах РФВідео

18:17

Незвичне для іноземців українське слово: що воно означає

Реклама
18:02

Драпатий зірвав небезпечний сценарій для ЗСУ: про який ризик йдеться

17:49

Пугачова назвала дві умови для приїзду до Києва: "Давайте швиденько"Відео

17:42

Троянди цвістимуть до осені: секретний прийом вбереже кущі від небезпечної хворобиВідео

17:33

Другий урожай огірків — реальний: агроном показав, що зробити за один тижденьВідео

17:13

"Вибачте, мені боляче": Джон Бон Джові перервав концерт і покинув сценуВідео

16:54

"Нехай бояться": Коваленко розкрив, що чекає на РФ на фронті з приходом Драпатого

16:38

5 незвичних способів носити хустку: образ заграє новими фарбамиВідео

16:23

Захист небес і успіх: яке благословення приховує місяць народження

16:14

26 липня - Єрмолаєв день: час викопувати картоплю та збирати перші яблука

16:11

Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня: Ракам — спокій, Козерогам — гроші

15:55

Мобілізація по-новому: які зміни готує Драпатий та що буде з ТЦК і "бусифікацією"

Реклама
15:41

"Мій новий стиль": Ксенія Мішина зважилася на стрижку

15:38

30 років полювання на "монстра": рибалка зловив щуку і ледь зміг її втримати

15:24

Гороскоп таро на тиждень 27 липня – 2 серпня: Левам — мудрість, Ракам — спокій

15:12

Помер режисер фільмів "Маска" та "Кошмар на вулиці В’язів"

15:04

Гороскоп на 27 липня – 2 серпня: Драконам — визнання, Коням — успіх

14:58

Як позбутися пня в саду без лопати та важкої техніки: найлегший спосіб

14:56

Що посіяти в серпні, щоб швидко зібрати врожай: місячний календар

14:33

Під чужим ім'ям і з новим Межигір'ям: ЗМІ дізналися, як і де зараз живе Янукович

14:15

Секрет досвідчених господинь: як легко помити вікна без розводів влітку

14:14

Пляжні, кухонні чи лазневі: які рушники потрібно прати щодня

14:08

20 і більше помідорів з одного куща: городниця показала, як в рази збільшити урожайВідео

13:59

"Війна дуже змінила його": яким став хореограф-військовий Дікусар

13:40

Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо

13:19

Одна помилка наприкінці липня може зіпсувати гортензії: що варто зробити прямо зараз

13:03

"У залі всі плакали": Лайма Вайкуле вперше виконала українську піснюВідео

12:55

Яка кількість дітей у сім'ї сприяє найменшому стресу для батьків

12:52

Бункер розміром з місто: як влаштований засекречений підземний мегаполісВідео

12:45

Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі

11:58

Як відмити духовку від нагару без хімії - виглядатиме як нова за 35 хвилин

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 26 липня: Бикам — падіння, Драконам — поради

Реклама
11:57

Трамп одним рішенням може завершити війну Росії проти України – The Hill

11:54

Чому не можна мити вікна в сонячну погоду: секрет експертівВідео

11:04

Вірастюк з'явився в обіймах дружини, яка молодша за нього на 11 років — сімейне фото

11:02

Найпростіший рецепт маринованих помідорів - 7 хвилин і готово

10:56

"Це все, до побачення": росіяни масово скаржаться на удари по Wildberries

10:46

З дерев опадають незрілі плоди: як не залишитися без врожаю фруктів вліткуВідео

10:02

"Відійдіть!": Галкін різко захистив Пугачову під час рідкісного виходу в людиВідео

10:02

Єкатеринбург під атакою, горить склад Wildberries - деталі потужного удару

09:59

В Україні знайшли безцінні скарби Русі та княжі останки - чому їх вивезли і кудиВідео

09:39

Як відновити сили за знаком зодіаку: простий спосіб повернути енергію

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини Дніпра
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти