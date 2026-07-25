"Гинуть люди братніх народів": Токаєв запропонував Путіну припинити війну в Україні

За словами Токаєва, війну необхідно призупинити, а потім відновити переговорний процес на основі так званої "стамбульської формули 2.0".

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Токаєв запропонував Путіну заморозити війну в Україні / колаж: Главред, фото: RIA_Kremlinpool, akorda.kz

Коротко:

Токаєв відмовився бути посередником у врегулюванні військового конфлікту

Токаєв запевнив Путіна, що позиція Казахстану щодо РФ залишається незмінною

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував російському диктатору Володимиру Путіну заморозити війну в Україні за сприяння інших країн. Про це він заявив під час XXII Форуму міжрегіонального співробітництва Казахстану та Росії в Омську, пишуть російські ЗМІ.

За словами казахстанського лідера, війну необхідно заморозити, а потім відновити переговорний процес на основі так званої "стамбульської формули 2.0". Токаєв підкреслив, що не має наміру виступати посередником у врегулюванні військового конфлікту.

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"Може, конфлікт уже варто заморозити й повернутися до Стамбульських домовленостей 2.0. Звісно, під гарантією великих держав на кшталт США. Я категорично відмовляюся бути посередником", - підкреслив президент Казахстану.

Токаєв також зазначив, що, оскільки до нього нібито неодноразово зверталися з пропозиціями щодо посередництва, він вважає за необхідне озвучити власне бачення можливого завершення війни. За його словами, під час попередніх переговорів у Стамбулі сторони нібито досягли суттєвого прогресу, який міг би стати основою для нового етапу діалогу.

Окремо президент Казахстану озвучив й інші тези, що відповідають риториці Москви.

Він назвав українців і росіян "братськими народами" та висловив жаль з приводу загибелі "молодих людей" з обох сторін. Крім того, Токаєв припустив, що війна нібито "на руку" неназваним "противникам".

"Оскільки, звичайно, шкода, що гинуть молоді люди братніх народів Росії та України, і все це треба зупиняти, оскільки те, що відбувається, на мій погляд, грає на руку й радує супротивників", - зазначив Токаєв.

Крім того, президент Казахстану запевнив Путіна, що позиція його країни щодо Росії залишається незмінною.

"Що стосується позиції Казахстану щодо Росії, не сумнівайтеся, ми завжди вважали і вважаємо Росію великою державою, як я вже сказав. Про це я говорю на всіх міжнародних форумах, і ми віддані стратегічній співпраці з Росією, союзницьким відносинам, як би важко це не було. І ось нинішній форум є тому підтвердженням", - додав Токаєв.

У відповідь диктатор Путін пообіцяв "проінформувати" Токаєва.

"Щодо українського напряму, то я вас у ході нашої розмови сьогоднішньої обов'язково поінформую в деталях", - заявив Путін.

Дивіться відео з заявами Токаєва:

Коли війна почне наближатися до завершення - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Івана Ступака, у разі подальшого посилення тиску на логістику російська армія може зіткнутися з необхідністю скоротити активність на окремих ділянках фронту.

Саме тому в Києві припускають, що до кінця року військова динаміка може помітно змінитися, а інтенсивність бойових дій - знизитися порівняно з нинішнім рівнем. І, можливо, після листопада 2026 року війна наближатиметься до завершення.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, Кремль остаточно відмовився повертати Україні частину окупованих територій і планує перетворити прикордонні райони Сумської та Харківської областей на буферні зони. Про це повідомили джерела Bloomberg, наближені до Кремля.

Зазначимо, що, незважаючи на регулярні заяви про готовність до дипломатичного врегулювання, Кремль визнав, що найближчим часом не бачить передумов для відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Таку оцінку Песков озвучив, коментуючи інформацію про готовність Туреччини й надалі виконувати роль посередника між сторонами.

Раніше повідомлялося, що Росія поки що не виявляє ознак готовності до повноцінного мирного діалогу з Україною. За оцінками джерел, Москва має намір затягувати переговорний процес, повідомляє Financial Times.

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Про особу: Касим-Жомарт Токаєв Касим-Жомарт Токаєв - чинний президент Республіки Казахстан і верховний головнокомандувач її збройних сил. Він обіймає посаду глави держави з 20 березня 2019 року. Народився 17 травня 1953 року. Закінчив престижний Московський державний інститут міжнародних відносин (МГІМО), є дипломатом і доктором політичних наук. Обіймав високу посаду заступника Генерального секретаря ООН та очолював представництво ООН у Женеві. У різні роки працював міністром закордонних справ Казахстану, прем’єр-міністром країни, а також головою Сенату Парламенту. Став президентом після добровільної відставки першого президента країни Нурсултана Назарбаєва у 2019 році. Пізніше здобув перемогу на позачергових президентських виборах. Після масштабних протестів і заворушень у Казахстані в січні 2022 року Токаєв усунув Назарбаєва з решти ключових посад (включно з Радою Безпеки) і оголосив курс на побудову "Нового Казахстану", провівши конституційну реформу.

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