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Драпатий зірвав небезпечний сценарій для ЗСУ: про який ризик йдеться

Юрій Берендій
25 липня 2026, 18:02
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Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, як нове призначення вплинуло на постачання зброї для ЗСУ та удари по території Росії.
Драпатий зірвав небезпечний сценарій для ЗСУ: про який ризик йдеться
Ризик зупинки постачання зброї зник - Коваленко пояснив роль Драпатого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Ризик перебоїв з постачанням зброї зник
  • Драпатий зробив ставку на високотехнологічну зброю
  • Мета - удари по обʼєктах у Росії та знищення окупантів

Ризик перебоїв із постачанням зброї, боєприпасів і засобів ураження на фронт, який виник після відставки міністра оборони, зник після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

"Такий ризик був після відставки міністра оборони Михайла Федорова, коли ще не було зрозуміло, якими будуть подальші призначення. Існував ризик, що можуть виникнути проблеми з логістикою, постачанням необхідної номенклатури озброєння, боєприпасів і засобів ураження противника. Такий сценарій був цілком можливий", - зазначив Коваленко.

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Оглядач підкреслює, що цей негативний сценарій не реалізувався, а вирішальну роль у цьому зіграло саме призначення нового головнокомандувача.

"Цього не сталося, тому поки що все добре. Значною мірою цей ризик зник саме після призначення Драпатого", - наголосив Коваленко.

Ставка на технології

Коваленко пояснює, чому персональний склад Міністерства оборони відходить на другий план порівняно з військовою стратегією нового головнокомандувача.

"Новий головнокомандувач добре розуміє необхідність широкого використання високотехнологічних засобів для досягнення військових цілей. І якщо він і надалі дотримуватиметься саме цього курсу, то вже не так важливо, хто саме буде міністром оборони", - зазначив оглядач.

Оглядач додає, що обидва можливі кандидати на цю посаду - і Федоров, і Хмара - однаково орієнтовані на технологічний підхід до ведення війни, тож принципової різниці для фронту це не матиме.

"Хочу зауважити, що Хмара - дуже шанована людина. Багато хто з тих, хто вийшов на протест із картонками, не зрозумів, кого саме призначили виконувачем обов'язків міністра оборони. Тому будь-яка синергія між Хмарою та Драпатим працюватиме лише на користь України", - переконаний Коваленко.

Мета - удари по Росії

Наостанок експерт визначив, у чому конкретно має проявлятися ця користь для України найближчим часом.

"Користь для України сьогодні - це знищення якомога більшої кількості військових об'єктів на території Російської Федерації та максимальне знищення російських окупантів безпосередньо на полі бою", - наголосив Коваленко.

Михайло Драпатий 2026 НОВА ІНФОГРАФІКА
Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські Z-пабліки визнали перевагу України після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Вони оприлюднили різку реакцію у коментарях на рішення про кадрову заміну Сирського на Михайла Драпатого.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що ЗСУ можуть перейти до контратакувальних дій і суттєво покращити свої позиції під керівництвом нового головнокомандувача. Він підкреслив вікно можливостей для проведення контратакувальних дій охоплює тиждень липня та місяці серпень, вересень і жовтень, а перші мобілізовані росіяни можуть з'явитися вже в листопаді і проходитимуть близько двох тижнів базової підготовки.

До цього, президент Володимир Зеленський повідомив про план поетапного нарощення дальності польоту українських безпілотників у найближчі два роки. Він зазначив, що наразі в арсеналі є дрони на 3000+ км і що цього року дальність досягне 4000 кілометрів.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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