Сибіга розніс гру РФ у "дипломатію": розкрито справжню мету Путіна

Глава МЗС зазначає, що улюблений інструмент диктатора РФ - фальшива дипломатія, інсценовані телефонні розмови та зустрічі без щирих намірів.

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Кремль імітує дипломатію з метою послаблення санкцій / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Сібіги:

РФ імітує дипломатію з метою зірвати прийняття нових санкцій

Улюблений інструмент диктатора РФ - фальшива дипломатія

Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга закликав союзників проявляти пильність щодо спроб РФ імітувати дипломатію з метою зірвати ухвалення нових санкційних рішень з їхнього боку.

"В останні роки чітко простежується одна закономірність: щоразу, коли наближаються нові масштабні санкції, особливо з боку США, Путін вдається до всіх можливих засобів, щоб виграти час", - написав Сібіга в соцмережі X.

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Глава МЗС зазначає, що улюблений інструмент диктатора РФ - фальшива дипломатія, інсценовані телефонні розмови та зустрічі без щирих намірів.

"З огляду на те, що законопроект сенатора Грема про санкції мають розглянути вже наступного тижня, ми маємо залишатися пильними. Росія може спробувати зірвати його ухвалення, вдаючи, ніби її справді цікавить мир", - написав Сібіга.

Посилення санкційного тиску на Москву не просто актуальне – воно життєво необхідне для протидії російському терору та примушення Росії до реального завершення цієї війни, підкреслив глава МЗС України.

Що передувало

Як повідомлялося, 23 липня Рада ЄС затвердила 21-й пакет санкцій щодо РФ через війну, яку вона веде проти України, а вже наступного дня глава дипломатії ЄС Кая Каллас засудила атаки РФ на Україну та заявила, що у відповідь запропонує додаткові обмеження, спрямовані проти російського військово-промислового комплексу.

Нові мита США: хто з союзників РФ потрапить під удар

Політичний аналітик Тарас Загородній заявив, що американська ініціатива щодо введення 500-відсоткових мит для країн, які співпрацюють з Росією, може стати серйозним інструментом тиску на Москву та її партнерів. Однак, за його словами, такий крок може спричинити напруженість у відносинах Вашингтона не лише з Китаєм та Індією, а й з окремими державами Європи.

У коментарі для "Главреда" експерт зазначив, що одним з ініціаторів законопроекту виступив сенатор Ліндсі Грем. На думку Загороднього, основний удар нового механізму спрямований на Китай, наступним об’єктом тиску може стати Індія, а потім - Бразилія.

При цьому аналітик звернув увагу, що можливі наслідки для європейських країн поки що залишаються в тіні обговорень, хоча введення таких обмежень може серйозно вплинути й на взаємодію США з партнерами в ЄС.

Санкції проти РФ - новини за темою:

Раніше "Главред" повідомляв, що країни G7 домовилися посилити тиск на російську військову економіку шляхом запровадження додаткових обмежень, зокрема в нафтогазовому секторі. На думку лідерів, поточна ситуація вимагає вжиття нових санкційних заходів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати готові повернутися до жорсткого санкційного тиску на російський енергетичний сектор. Обмеження, які раніше були пом’якшені для стабілізації глобального ринку, можуть поновитися вже найближчим часом.

Як повідомлялося, на саміті "Великої сімки" (G7) Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти країни-агресора Росії та уклала ядерну угоду з Україною. Новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту РФ.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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